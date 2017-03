Sfruttate a fondo la vostra stagione per dare inizio a nuove strategie di gestione delle risorse di cui disponete. Vi accorgerete che sono molto più grandi di quanto possiate immaginare. Il fronte del cuore resterà assai affollato per tutto l’anno, ma in particolare ora, offre occasioni mozzafiato

colore: Asso di Cuori

St. Vincent, All my stars aligned