Con la Luna e Marte in doppio sestile riuscirete di certo a liberare energie interiori di prim’ordine, con buona dose di entusiasmo unita ad efficace senso pratico, in voi non sempre evidente. Preferirete dimostrare attraverso doni concreti il vostro amore, piuttosto che a parole. Verrà apprezzato

colore: Argilla Bianca

Kid Cudi, Just what I am