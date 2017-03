Tom Cruise è di origine irlandese, nonostante il suo pessimo accento finto in Cuori ribelli. John Travolta è mezzo italiano e mezzo irlandese. "In realtà non sono latina, anche se vorrei tanto esserlo e molti pensano che lo sia - ha dichiarato la cantante Alicia Keys - Molti pensano che sia in parte giamaicana, ma non è così. Sono nera e italiana e un po' irlandese e scozzese. Essere di origini miste influenza tutto nella mia vita e nella mia musica". Emily Ratajkowski è nata a Londra e ha parenti in Irlanda. La madre di Mariah Carey è irlandese, il padre afro-americano. Obama aveva un nonno irlandese, originario del villaggio di Moneygall. Gwen Stefani ha padre di origine italiana e madre irlandese-scozzese. Jamie Dornan, star della saga di Cinquanta sfumature di grigio, è uno degli attori irlandesi ad aver conquistato Hollywood. Shelly Kearns, madre della cantante Christina Aguilera, è irlandese. "Molta gente parla tanto del fatto che Christina voglia esplorare la sua parte latina e nessuno menziona la sua parte irlandese, ma è logico - ha detto la Kearns - Non ha bisogno di esplorare le sue origini irlandesi perché le ha sempre conosciute". La bellissima Rosario Dawson è il simbolo dell'America multietnica: è parte nativa americana e irlandese da parte di padre, e parte portoricana e afro-cubana da parte di madre.

Sappiamo tutti che Liam Neeson e Colin Farrell sono irlandesi, ma sono tante le celebrità di origine irlandese. E soprattutto sono tante quelle insospettabili. Ad esempio, lo sapevate che Barack Obama ha radici in Irlanda, così come Mariah Carey e Tom Cruise?

Sembra impossibile, ma è così. L’ex presidente degli Stati Uniti aveva un nonno, Falmouth Kearney, originario di Moneygall. Nel 2011, Obama visitò il paese e ne incontrò i trecento abitanti. “Il mio nome è Barack Obama, degli Obama di Moneygall, e sono tornato a casa per cercare l’apostrofo che abbiamo perso da qualche parte per strada”.

Le celebrità di origine irlandese più improbabili

Certo, Obama non è l’unico con un nome che non grida assolutamente “Irlanda”. Christina Aguilera è una cantante indubbiamente latina, ma ha del sangue irlandese e ha abbracciato le sue origini con orgoglio. John Travolta e Gwen Stefani hanno nomi italiani, eppure anche loro sono in parte irlandesi. Così come Rosario Dawson, fieramente di razza mista: suo padre è di origini irlandesi e native americane, sua madre in parte portoricana e afro-cubana.

Durante la campagna promozionale di Oblivion, Tom Cruise visitò l’Irlanda e scoprì le origini della sua famiglia: “Mi diedero un certificato e tracciarono la mia famiglia fino al nono secolo. Non avevo idea che fosse così antica”.

Nonostante il nome, anche la modella e attrice Emily Ratajkowski è di origini irlandesi: “Adoro l’Irlanda. È uno dei più bei posti al mondo e ho forti legami lì – ha dichiarato – Entrambe le mie nonne sono irlandesi e ho passato ogni estate a Bantry sin da quando mio padre, un artista, vent’anni fa ebbe la romantica idea di comprare una vecchia fattoria e ristrutturarla”.

Jamie Dornan, star di Cinquanta sfumature di grigio, è uno dei più promettenti attori irlandesi del momento, per quanto sia a suo agio con l’accento americano nei film. Lo usa anche per ordinare al fast food, perché, sostiene, l’accento irlandese può essere problematico quando si parla attraverso un altoparlante…

