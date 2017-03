Digestione difficile: i prebiotici e i probiotici

Le vie dell’alimentazione sono infinite. Così come il suo vocabolario. Chi è solito fare i conti con una digestione difficile avrà inserito nella propria dieta probiotici e prebiotici. Chi non ne ha mai sentito parlare? Cosa sono e quali i benefici per la salute?

A illuminare d’immenso tutti i profani è stato il magazine femminile francese Marie Claire che ha fatto luce sulle differenze tra quelli che sono stati definiti degli “angeli custodi” del sistema digestivo. Il perché è intuibile: permettono di ripristinare la flora intestinale aiutando tutti coloro che hanno una digestione difficile. E’ bene dunque saperli distinguere al fine di dire addio a quei fastidiosi gonfiori addominali.

Digestione difficile: il potere dei prebiotici

I prebiotici altro non sono che delle fibre di origine alimentare non digeribili dal nostro organismo. Una volta raggiunto l’intestino, intatte, vanno a stimolare l’attività dei batteri benefici andando così a ripristinare il normale equilibrio della flora batterica.

I principali prebiotici alimentari sono i galatto-oligosaccaridi (GOS) presenti soprattutto in prodotti fermentati come lo yogurt o i fruttoligosaccaridi (FOS) reperibili naturalmente in frutta e verdura come ananas, banane, mele, legumi, carciofi etc. I benefici? E’ possibile migliorare la funzionalità dell’organismo e rafforzare le difese immunitarie.

Probiotici: l’identikit

I probiotici, invece, sono dei microorganismi vivi in grado di raggiungere l’intestino e riequilibrare la microflora intestinale. Da una parte favoriscono lo sviluppo di batteri buoni mentre, dall’altro, lottano contro quelli patogeni responsabili di problemi di salute come diarrea, costipazione, mal di pancia, ulcera dello stomaco etc.

I probiotici più conosciuti sono i lactobacilli et bifido-batteri. Spesso sono presenti in alimenti come formaggi, yogurt, kefir, tofu, miso o sotto forma di complementi alimentari come integratori. Per il benessere della flora digestiva, sarebbe dunque buona abitudine assumere regolarmente una buona dose di frutta e verdura, veri e propri alleati della salute.