Giovinezza eterna: errori che fanno apparire vecchie

Rughe e vecchiaia: quale donna non teme il passare degli anni? Appurato che l’elisir di giovinezza eterna non esiste, e nemmeno la macchina del tempo, come ovviare al problema? Bisogna sì fare i conti con la realtà, per quanto amara possa essere, ma mai arrendersi. Ebbene sì, a volte ci si rovina con le proprie mani.

Invece che cospargersi il viso con lozioni costose, basterebbe assumere un comportamento più consapevole e prendersi cura della pelle con condizione di causa. Gli esperti di skincare hanno condiviso con il Daily Mail preziose perle di saggezza. Proprio così: sono tante le cattive abitudini che tendono ad appesantire il viso rendendolo più vecchio di almeno un decennio.

Giovinezza eterna: attenzione all’uso del telefono

Eva Alexandrides, Amministratore Delegato e co-fondatore di 111SKIN, non ha dubbi: l’uso del telefono cellulare può essere nocivo in primis per gli occhi, ma anche per la pelle. Una grande quantità di batteri si può depositare sulla superficie del dispositivo e, di conseguenza, entrare a contatto con il viso. Le conseguenze? L’acne. Non è tutto visto che un uso spropositato di tablet e smartphone porta a compiere un movimento sbagliato. Protendere la testa verso lo schermo può causare dei segni sul collo. Elizabeth Rimmer, esperta di cura della pelle e fondatrice della London Professionale Estetica ha dichiarato a Cosmopolitan: “La forza di gravità non risparmia nessuno. Piccoli cedimenti si possono verificare anche nella parte inferiore del viso e del collo.”

Attenzione a come si dorme

Il modo in cui si dorme potrebbe contribuire ad agevolare l’invecchiamento. Secondo l’esperta, Lorena Öberg, mettersi a dormire di lato, su un fianco, andrebbe a formare tante piccole pieghe sul corpo. Le conseguenze? La formazione di rughe premature.

Bere con la cannuccia

Se da un lato le cannucce sono consigliate per proteggere i denti da bevande come succhi di frutta e caffè, bere avvalendosi di questo strumento potrebbe provocare la formazione di linee sottili e rughe intorno alla bocca.

Strofinare la pelle

Applicare in maniera sbagliata una crema anti-età, potrebbe avere effetti collaterali. La Öberg, a tale proposito, suggerisce di tamponarla sul viso al fine di assicurarsi giovinezza eterna. Così facendo sarebbe possibile impedire l’invecchiamento della pelle e, allo stesso tempo, permettere al corpo di assorbire completamente il prodotto in maniera più efficace.

Temperatura dell’acqua e della camera

Temperature troppo calde possono seccare la pelle molto velocemente. Docce calde e riscaldamento centralizzato, nel tempo, potrebbero rendere più evidenti le rughe.

Alimenti nemici

Sappiamo tutti che troppi zuccheri fanno male. E non solo alla linea. Andrebbero infatti ad accelerare il processo d’invecchiamento della pelle facendole perdere elasticità e tono. Non è tutto. Sarebbe bene rivedere le proprie abitudini alimentari quotidiane perché bevande come caffè e tè potrebbero disidratare il corpo oltre a compromettere il sonno.

Avere i capelli lunghi

Kala Kilshaw, direttore creativo di EGO professionale, sostiene che avere i capelli troppo lunghi potrebbe essere un male per chi insegue la giovinezza eterna. E’ bene dunque darci un taglio. Non solo ci si libera dalle doppie punte ma i capelli saranno più lucidi e più sani: sarà così possibile mantenere un aspetto più giovane.

Sapone

Occhio a cosa si usa per la detersione della pelle. Priti Patel, della Riverbanks Wellness and Anti aging clinic, ha detto: “Molte persone usano ancora il sapone. Asciuga la pelle. Quando è molto secca siamo in grado di vedere le rughe e linee sottili”.

Maratone televisive

Quando esce una nuova serie tv, a chi non capita di chiudersi in casa, soli o con gli amici, per una vera e propria maratona? Tuttavia fissare uno schermo per ore e ore non è cosa saggia. Il dermatologo Justine Hextall ha sottolineato i rischi del trascorrere troppo tempo a contatto con la luce blu (HEV). Può danneggiare l’occhio umano ma non solo. “Potrebbe penetrare ai livelli più profondi della pelle provocando un up-regulation della MMP-1 che rompe il collagene della pelle e l’elastina“.

Bevande extra

Quell’uscita serale in più può essere la goccia che fa traboccare il vaso. Esagerare con l’alcool fa male anche alla pelle. Hextall, dell’Harley Medical Group Dr, ha rivelato a Cosmopolitan: “Un uso eccessivo di alcool tende a provocare vampate di calore nella maggior parte delle persone. Risulterà quindi come una sorta di diuretico causando la disidratazione”.