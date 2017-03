Infestanti ed insetti che paura! Le fobie di primavera

GLI ITALIANI HANNO PAURA DEGLI INFESTANTI

Con l’arrivo della primavera, insetti e infestanti tornano all’attacco delle nostre case. Sono tante le persone che hanno paura di questi piccoli esserini, molto spesso innocui. Rentokil, tra i maggiori esperti internazionali di Pest Control, ha condotto un sondaggio sul tema. In particolare su quanto gli italiani conoscano gli infestanti e quali siano le differenze tra uomini e donne nell’affrontarli.

I RISULTATI DEL SONDAGGIO SUGLI INSETTI

I dati analizzati dimostrano come gli italiani non si adoperano come dovrebbero nella difesa delle proprie case e della propria incolumità. Questo, sebbene l’esistenza degli insetti e degli infestanti sia ben nota. Meno del 10% degli italiani ha confermato di vivere in un ambiente sicuro. Quasi la metà ha invece affermato di subire talvolta la presenza di insetti in casa, mentre più di un quarto degli intervistati convive regolarmente con ospiti indesiderati.

LA PAURA DEGLI INFESTANTI FRA UOMINI E DONNE

In generale, non sono temute particolarmente le punture di zanzara. Ma guai a dire gentil sesso quando si tratta di insetti pungenti. Le donne risultano infatti molto più coraggiose degli uomini quando si tratta di affrontare le vespe. Accanto alle vespe, il podio degli insettipiù temuti dagli uomini vede emergere cimici dei letti, pulci e zecche. Per le donne, invece, si riconferma l’atavica paura per i topi. Gli uomini temono inoltre di più le punture dolorose e fastidiose. Mentre le donne sembrano essere più infastidite dalla sporcizia e dai danni che gli infestanti possono portare.

LA SCARSA INFORMAZIONE SUGLI INSETTI

Il 70% degli italiani non conosce i rischi che insetti e infestanti di ogni tipo possono comportare per la salute. Nonostante le donne siano più infastidite dalla sporcizia, solo il 22% conosce i rischi per la salute causati dagli insetti. Al contrario degli uomini che sembrano essere più informati (41%). Inoltre, malgrado la presenza di infestanti nelle abitazioni degli italiani sia stata confermata dal 73% degli intervistati, solamente il 21% ha disinfestato almeno una volta la propria casa. Nonostante il dato sia più o meno lineare in tutta Italia, al Nord vengono effettuate meno disinfestazioni (20%) rispetto a Centro (22%) e Sud (23%).