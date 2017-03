Spesso all’eccessiva magrezza di certe modelle si oppone l’immaginario della donna ‘a clessidra’, curvilinea e prosperosa, degli anni ’50. Ma secondo una ricerca inglese il termine di paragone è inesatto: è la donna del 2017 ad essere veramente formosa. Più formosa che mai. Più che negli anni ’50. Le misure delle donne, afferma lo studio promosso da un brand di lingerie e condotto basandosi su diverse statistiche britanniche, sono aumentate in circa 6 decadi. Fianchi più larghi, seno più prosperoso, piedi, spalle, punto vita ‘maggiorati’. Lo riporta il DailyMail.

Come sono cambiate le misure delle donne

Le donne di oggi sono più alte, prosperose e curvy di quelle degli anni ’50. Kim Kardashian è l’emblema della ‘donna media’ (ovviamente parliamo solo di taglia) di oggi. Le pin-up? Il loro punto vita, il loro seno, il loro fondoschiena erano decisamente più piccoli. Per non parlare dell’altezza. Le misure delle donne sono cambiate, almeno quelle delle britanniche, riporta il quotidiano. I fianchi in particolare sono la parte del corpo che più è mutata: un quinto in più rispetto a sessanta anni fa.

Niente più vitini da vespa: le taglie delle donne inglesi sono ufficialmente più grandi, di media. La donna britannica del 2017 indossa mediamente una 48, mentre negli anni ’50 portava una 44. Anche la sua aspettativa di vita è aumentata, raggiungendo gli 83 anni di media. Consuma circa 2,300 calorie al giorno, mentre un tempo si fermava a 1,800.

Perché?

Perché le misure delle donne sono cambiate, anzi, aumentate? Secondo il professor Bernard Harris della Southampton University, riporta sempre il Daily Mail, le ragioni sono un complesso mix di fattori. Sono da considerare infatti elementi come il miglioramento della situazione sanitaria, gli ambienti più riscaldati, l’accesso a medicine che hanno permesso all’organismo di risparmiare energie. Secondo i nutrizionisti c’è naturalmente anche lo zampino del junk food, dell’alcol, e della vita più sedentaria.

Fatto sta che in base a questa ricerca risulta piuttosto insensato considerare le modelle curvy nella moda come delle ‘eccezioni’ quando invece il loro corpo è la regola per molte, molte più donne.