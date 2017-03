Mandy Moore rende omaggio al Made in Italy

L’attrice americana, come tante coetanee, va pazza per le scarpe. Quelle di Sergio Rossi, ça va sans dire

Mandy Moore, all’anagrafe Amanda Leigh, è una nota cantautrice e attrice statunitense. L’ex teen star si è fatta notare per aver recitato in “Pretty Princess” e “I passi dell’amore – A Walk to Remember”, pellicola che l’ha portata a vincere gli MTV Movie Awards come migliore attrice protagonista. La Moore è pronta a colpire ancora. A maggio tornerà sul grande schermo con il film “47 Metri” del regista Johannes Roberts.

Mandy Moore, l’ex teen star alla conquista del piccolo schermo

A regalarle una grande visibilità è stato anche il mondo della tv. Mandy ha infatti recitato, accanto a Milo Ventimiglia, nella serie di successo “This is Us” vestendo i panni di Rebecca Pearson. Per la sua interpretazione ha ottenuto una nomination ai Golden Globe.

Non è tutto. Mandy ha anche un’ugola d’oro tanto da essere stata etichettata, in passato, come la nuova Britney Spears. Basta ascoltare i suoi vecchi brani come “I Wanna Be with You” o “Candy” per farsene un’idea. Mentre la sua crescita artistica va avanti, quella personale l’ha vista mettere un punto alle nozze con il cantautore Ryan Adams avvenute a marzo 2009 e finite nel 2015.

Sandali gioiello: onore al Made in Italy con Sergio Rossi

Gli abiti semplici, ma allo stesso tempo importanti, l’accompagnano sempre. Durante i Golden Globe l’attrice ha sfoggiato un outfit total black firmato Naeem Khan, una scelta resa sensuale da una generosa scollatura a v pronta ad esaltare il decolleté.

In occasione del Finale Screening della serie televisiva “This is Us” tenutosi a Los Angeles, invece, Mandy ha indossato una mise bicolor.

Un abito asimmetrico rosso e nero e un sandalo degno di nota. Un gioiello del Made in Italy firmato Sergio Rossi, un nome di rilievo internazionale per quel che concerne le calzature artigianali. La loro è un’eleganza intramontabile. A ravvivare il camoscio nero sono uno nessuno e centomila vetrini colorati.

Il modello, appartenente alla collezione sr1 (Spring/Summer 2017), presenta un tacco dal taglio geometrico mentre la punta è squadrata. La soluzione è perfetta per tutte quelle donne femminili e giocose che non si prendono mai troppo sul serio.