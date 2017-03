Pelle giovane e bella: l’aiuto viene dal cibo

Ogni donna che si avvicini ai 30 anni si accorge di come la pelle, con il tempo, cominci a mostrare i primi segni dell’età. Non ci si può aspettare di apparire sempre come quando si avevano 20 anni, ma qualcosa si può fare. Cominciando, ad esempio, a mantenere un’alimentazione corretta. Esistono cibi, infatti, in grado di attenuare i piccoli difetti della pelle. Che si tratti di problemi legati all’età o che ci si combatta quando si è ancora giovanissime. In fondo può capitare a chiunque di doversi confrontare con qualche piccolo inestetismo.

Per tutte coloro che dovessero combattere con una pelle non sempre perfetta Express UK ha pubblicato un elenco di alimenti che si rivelano un vero e proprio toccasana. Ogni difetto ha la sua dieta ideale e la testata britannca ne suggerisce la chiave di volta attingendo dal libro Neal’s Yard Remedies Eat Beautiful di Susan Curtis, Tipper Lewis e Fiona Waring.

La dieta per l’invecchiamento precoce della pelle

Talvolta i segni dell’età bussano alla porta, anzi sul viso, prima del previsto. E’ più frequente di quanto ci si possa immaginare. Per chi desidera tamponare sin da subito gli effetti di un invecchiamento prematuro è importante mantenere un elevato livello di idratazione. Bere molta acqua è fondamentale. Così come consumare cibi ricchi di antiossidanti, che stimolano la circolazione, e di acidi grassi essenziali. Nelle case di chi soffre di questo problema non dovrebbero mai mancare le bacche di goji, che stimolano la produzione dell’ormone della crescita. Ed anche le noci macadamia ricche di grassi monoinsaturi. Il tè matcha, infine, è un vero e proprio concentrato di antiossidanti. Ne contiene, infatti, ben 10 volte di più del tè verde.

La dieta per per la pelle secca

A prescindere dall’età, la pelle secca è un flagello che colpisce molte donne, ma anche uomini. In questi casi bisognerebbe incrementare il consumo di alimenti ricchi di vitamina A ed E. Sono particolarmente indicati, inoltre, i cibi dai colori sgargianti, generlamente ricchi di betacarotene che ripara le cellule danneggiate. Gli acidi grassi, infine, hanno un elevato potere antinfiammatori e riducono gli arrossamenti. Gli elisir di bellezza, in quaesto caso, sono le banane ricche di probiotici ed antiossidanti. Ma anche il cocco, ricco di sali minerali, grassi benefici ed acqua. I frutti di bosco, infine, migliorano la circolazione e donano lucentezza prevenendo la disidratazione.

La dieta per le rughe sul collo

Il collo è una delle prime parti del corpo a rivelare i segni dell’età. Prima che in altre zone dell’organismo, sul collo si possono notare delle rughe e perdita di tono. Il collo d’altronde è spesso esposto al sole, all’aria e all’inquinamento. Con perdita di elasticità ed abbassamento del livello di collagene. Per limitare i danni è consigliabile consumare cibi altamente idratanti, ricchi di antiossidanti, proteine e grassi che donano tono e vigore alla pelle. Via libera, quindi, ai cetrioli, ricchi di acqua, vitamine, silice e zolfo. Ideale anche il tè verde ricco di vitamina C e polifenoli antiossidanti che offrono protezione contro i raggi UV. Anche l’ananas è ricco di antiossidanti e vitamina C che stimola la produzione di elastina e collagene.

La dieta per la pelle matura

Con l’avanzare dell’età invitbilmente la pelle diventa più secca e meno tonica. Il calo della produzione di sebo, collagene ed elastina non perdona. Ma per ridurre gli inestetismi che ne conseguono si può rimodulare la propria alimentazione. Si può, ad esempio, incrementare il consumo di pesci come il salmone, la trota, le aringhe o le sardine, ricchissimi di omega-3. Oppure ci si può concedere una scorpacciata di avocado, che, oltre ad essere buonissimo, nutre profondamente la pelle. I fagioli di Lima, invece, stimolano la produzione di acido ialuronico che dona elasticità e tono.

La dieta per le macchie scure

Talvolta ci si trova a dover combattere con fastidiose macchie scure sulla pelle. Si tratta di un problema di iperpigmentazione legato ad una reazione all’esposizione ai raggi UV. Ma anche all’età. Con l’invecchiamento cutaneo, infatti, le macchie tendono ad aumentare causando inestetismi. Per migliorare l’aspetto di mani, collo e viso bisogna assumere molta vitamina C ed antiossidanti. I cavolini di Bruxelles sono perfetti in queste circostanze. Così come i cavolfiori, e i broccoli, ricchi di zolfo che riduce la pigmentazione. Anche il miso, ottenuto dalla fermentazione dei fagioli di soia, è un vero e proprio toccasana riducendo la produzione di melanina. L’acido ellagico contenuto in lamponi, fragole e frutti di bosco, infine, dona luminosità e tono.

La dieta per borse e occhiaie

Ogni donna sa che la zona del contorno occhi è particolarmente delicata a soggetta ad inestetismi. Quanto volte è capitato di svegliarsi con occhi gonfi o appesantiti da cerchi scuri. Gli occhi, purtroppo, sono i primi rivelatori di stress e di stanchezza. Considerata l’importanza dello sguardo per mostrare un viso fresco e giovane, non bisogna mai trascurare gli occhi. Per prendersene cura nel migliore dei modi il consiglio è di consumare molto cocomero, ricco di acqua. I mirtilli, ricchi di antiossidanti, migliorano invece la circolazione. Mentre il sedano, ricco di minerali elettroliti, potassio e magnesio aiuta a ridurre il gonfiore.