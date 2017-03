Luna e Marte in doppio angolo dissonante possono in vario modo ostacolare il vostro progresso: potrebbe essere l’improvvisa stanchezza, o qualche ostacolo non previsto a rallentare il corso dei vostri progetti, che, per altri versi si possono presumere brillanti e pure innovativi. Scegliere la via della minima resistenza di rivelerà vincente

colore: Verde Germoglio

Luciano Ligabue, Certe notti