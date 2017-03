Addio depressione: i 5 alimenti che rendono felici

Addio depressione, benvenuta felicità. Come? Scegliendo con saggezza cosa mettere nel piatto. Ebbene sì. Quello che mangiano influisce molto sul proprio stato d’animo. E’ possibile dunque regalarsi il buonumore semplicemente passando per la tavola? Stando a quanto ha rivelato il quotidiano britannico The Telegraph, sarebbero cinque i cibi in grado di fare del bene a corpo e mente. Il segreto? Sarebbe cosa buona e giusta prediligere alimenti ricchi di nutrienti in quanto vanno ad aumentare la produzione di endorfine nel nostro organismo.

Addio depressione con il peperoncino

Bisognerebbe prendere esempio dal sud-est asiatico. Il segreto della loro felicità? Le grandi quantità di peperoncino che mangiano. Il nostro corpo reagisce alla piccantezza delle spezie stimolando il sistema nervoso e rilasciando endorfine naturali. L’assunzione di spezie come il curry ad esempio, aiuta ad essere più allegri e, allo stesso tempo, riscalda quando le temperature invernali non sono proprio miti. Come dare un pizzico di pepe alla propria alimentazione? Basterebbe aggiungere un po’ di olio al peperoncino a un’insalata et voilà, il buonumore è servito.

Avocado, la ricetta della felicità

L’avocado, noto frutto tropicale appartenente alla famiglia delle Lauraceae, può rendere felici. Perché? Contiene colina, una sostanza che aumenta i livelli di serotonina, nota anche come l’ormone del buonumore. Questo frutto è anche ricco di vitamina E, utile al rinnovamento cellulare della pelle. Come assumerlo? Riducendo in poltiglia la polpa e aggiungendo una manciata di pepe nero, peperoncino e qualche goccia di limone. Abbinato a una tortilla è perfetto.

Cacao, il benefici effetti del cibo degli dei

Il cacao è il cibo degli dei. Non è solo buono da mangiare. E’ un toccasana perché, oltre alla serotonina che induce una piacevole sensazioni di benessere, contiene teobromina che agisce come uno stimolatore salutare. Meglio prediligere però il cacao piuttosto che le barrette di cioccolato. Il motivo? Rilascia energia più lentamente. Per fare il pieno di antiossidanti ed endorfine basta spolverare del cacao, a colazione, sul proprio porridge, ovvero su quella zuppa d’avena tanto cara al popolo britannico.

Verdure a foglia: un toccasana

Cavoli, spinaci e, in generale, le verdure a foglia, rilasciano endorfine. Essendo ricchi di vitamina B6, possono aiutare a combattere il cortisolo, l’ormone dello stress, che viene prodotto quando l’ansia insorge. Chi non è un grande amante di questi alimenti può optare per il piano b ovvero, piuttosto che consumarli cotti al vapore o in padella, può frullare il tutto andando ad aggiungere succo d’arancia, zenzero e fragole. Il risultato? Addio depressione.

Noce del Brasile: occhio alle calorie

La noce brasiliana anche è una preziosa fonte di felicità. E anche di energia. I meriti vanno all’alto contenuto di selenio. Occhio a non esagerare con le quantità. Sono cibi calorici. Bastano due o tre noci al giorno per fare il pieno di energia.