Quando le sneaker classiche si rinnovano

Le sneaker classiche si rinnovano mantenendo inalterato il proprio inconfondibile stile. Per Superga e Converse si tratta di una vera e propria missione. Non certo semplice. Perché rimanere fedeli ai canonici stilistici che hanno definito il successo di due brand nel corso degli anni non è affatto semplice. Anche per la primavera estate 2017, entrambe mantengono fede ai propri impegni con gli sneaker addicted. Le nuove collezioni sono il trait d’union tra passato e presente, il fil rouge di uno stile trendy che non passa mai di moda. Che accontenta sia chi ama la classica sneaker con suola in gomma e tomaia in tela, sia chi cerca qualcosa di diverso.

Le sneaker classiche si rinnovano

Le nuove Superga 2790 sono un inno alla spensieratezza degli anni 70. Si rinnovano celebrando lo street style, il mondo Hippie e Bobo-chic, e la musica di quel periodo. Ma non solo. Superga celebra la nuova edizione del Coachella Festival. Un vero e proprio evento che si tiene ininterrottamente dal 1979 in California e che richiama ogni anno musicisti di grandissimo livello e migliaia di appassionati.

Superga gioca sull’anima festosa e attrattiva di questo festival molto particolare, dove si sono esibiti tra gli altri Prince, AC DC, Coldplay, Red Hot Chili Peppers. La nuova 2790 va dritta al cuore delle appassionate di Superga e di musica. Quattro le versioni disponibili, con prezzi compresi tra 75 e 129 €, tutte rigorosamente con suola in gomma vulcanizzata. E’ possibile scegliere tra il modello con tomaia in cotone e zeppa multicolor, oppure con zeppa in corda e in alternativa con tomaia floreale, in tessuto rigato a rete o in lino gommato.

Cento anni ma non li dimostra

Ha 108 anni di storia ma non li dimostra. La Converse effettua un restyling sulle iconiche Chuck Taylor. Le scarpe da basket ispirate all’omonimo cestista, create nel 1917, trovano nuova linfa grazie alle idee dei designers americani. La nuova collezione P/E 2017,chiamata Chuck Modern, sottolinea il collegamento con il passato e l’introduzione di alcune novità. Un mix tra heritage e innovazione, che prende spunto dall’archivio colori del 1970 e vi contrappone la modernità del mesh. Come nella versione crochet, high con effetto maglia, realizzata nella variante beige e in vendita a 130 €. Oppure nel modello glitter argento, disponibile nei negozi Converse a 110 €.