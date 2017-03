Umorismo di coppia: il segreto della felicità

La vita di coppia è piena di incognite. Ci si incontra, ci si piace e, come si dice, se son rose fioriranno. Non sarebbe bello poter sapere se un rapporto di coppia è destinato a durare nel corso del tempo o se ha le ore contate? Stando a quanto ha riportato al Daily Mail James Preece, noto anche come “il guru degli incontri”, in realtà esisterebbe un indicatore per capire se una relazione è destinata a funzionare o meno: l’umorismo.

Umorismo: il sale dell’amore

Ridere non fa bene solo all’umore ma anche all’amore. Proprio così, creare un clima giocoso con il partner sarebbe la chiave di volta per vivere felici e contenti. Basterebbe dunque imparare a non tenere il muso, scherzare sui propri difetti, sdrammatizzare litigi, tensioni e, in generale, situazioni pesanti e di stress. Non c’è che dire. Il discorso vale tanto per le coppie novelle che per quelle ormai consolidate: la risata è sempre e comunque un ingrediente essenziale.

Sorridere al partner rende più sereni

“Quando c’è il sorriso, sarà allora possibile vedere il lato divertente della maggior parte delle situazioni e, in generale, si potrà vivere tutto in maniera più rilassata. Ci si apprezzerà, l’un l’altro, molto di più” – ha rivelato l’esperto. Ebbene sì. A suo avviso avere umorismo non significa solo avere un carattere allegro e scherzoso. Dimostra anche un alto grado di intelligenza nonché una grande apertura mentale.

Umorismo affiliativo per un amore sano

Essere autoironici e avere sempre il sorriso stampato sul volto renderebbe anche più attraenti. “Tuttavia, per far funzionare davvero le cose, è necessario disporre di ciò che è noto come l’umorismo affiliativo”. L’esperto precisa: “Questo è il tipo di umorismo che aumenta la felicità e il benessere ergo tende ad unire le persone. Quando si arriva a ridere per le stesse cose, la coppia sarà più unita e forte che mai.”