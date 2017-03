Federica Sciarelli, Morgan: simpatici o antipatici?

Federica Sciarelli non perdona che il suo programma, Chi l’ha visto, venga interrotto da un noto disturbatore di radio ed emittenti televisive e probabile mitomane. Morgan si infuria con uno dei suoi allievi durante il serale di Amici, colpevole di non abbracciare con convinzione le sue scelte musicali.

Rabbia e sdegno, simpatie e antipatie, alti e bassi caratterizzano la settimana di personaggi e conduttori in TV durante questa settimana. Vediamo cosa è successo.

Federica Sciarelli tra i simpatici

I simpatici

Federica Sciarelli. Toccatele tutto ma non il suo programma storico: Chi l’ha visto. Quando un ascoltatore ha chiamato in diretta il programma, fingendo di essere testimone del caso di Alatri, la conduttrice lo ha riconosciuto come un noto molestatore e falsario di testimonianze televisive. E rapidamente ha chiuso il collegamento minacciandolo di denuncia penale. Brava no?

Morgan. Tornato in auge come giudice durante il serale di Amici dell’anno scorso, quest’anno è coach di una delle due squadre che si affrontano nel talent. Questo non vuol dire che abbia perso la propria verve. Anzi, di fronte all’arroganza di uno dei suoi alunni, che protestava contro il brano assegnatogli, lo ha duramente sgridato. Hai ragione Morgan, rispetto per gli insegnanti prima di tutto.

Gli antipatici

Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis in un’intervista si leva più di un sassolino dalla scarpa. La Bruganelli ha dichiarato di essere una privilegiata e di non vergognarsi per questo. E che quindi i suoi scatti in jet privato postati su Instagram non devono offendere nessuno. Cara Sonia, va bene la lotta all’ipocrisia però forse i soldi non sono l’unico valore da esibire con fierezza.

Claudia Cardinale. Il suo foto-ritocco per il poster di Cannes 2017 ha fatto davvero discutere. La foto è del 1959 ed è stata modificata per snellire la silhouette dell’attrice, allora ventunenne. Mai lei, con un certo aplomb ha dichiarato di non capire le polemiche. Se la foto è stata ritoccata è solo per esigenze creative e promozionali. Eppure noi continuiamo a pensare che sia stato trasmesso un messaggio sbagliato nei confronti delle donne e decisamente poco femminista. Peccato.