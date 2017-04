Happify: la chiave della felicità non è (solo) il sesso

Per essere felici, non c’è bisogno di sesso a tonnellate. Questa nuova app ne è la dimostrazione…

Si pensa generalmente che fare sesso e farne tanto sia sinonimo di felicità. Ma siamo certi che sia questa la chiave per la felicità? Ecco. Ci dispiace deludervi. Ma non è così. Inoltre molte coppie dichiarano che il sesso è ridotto a due o tre volte al mese, con perdita di intensità e di desiderio. Perché la felicità non è tanto fisica, quanto mentale. Se l’animo è felice, ne trae vantaggio anche il corpo. È così che nasce Happify.

Happify è l’app che promette di cambiare la vostra vita.

Su Play Store (per chi ha supporto android) viene descritto come “attività e giochi su base scientifica per superare stress e le sfide della vita”. E su Facebook, nelle informazioni c’è la seguente descrizione: “stiamo trasformando la scienza della felicità in attività e giochi che riqualificare il tuo cervello per bandire i pensieri negativi e creare una vita più appagante”.

Respirate. Ormai è stata creata un’app per qualsiasi cosa. Quindi non stranitevi troppo. È vero che happify è un gioco, ma parte da presupposti scientifici. Si basta su dei risultati realizzati da un team di neurobiologi e psicologi. Partiamo da qualche dato.

Nello scorso anno il 61% dei single e il 18% di gente sposata non ha fatto sesso. Il 25% di persone tra i 25 e i 29 anni sposate l’hanno fatto 2-3 volte a settimana, il 5% di single si è accoccolata più frequentemente. Inoltre, il 57% delle persone hanno una relazione infelice perché ancora devono trovare un partner più attraente.

Andiamo avanti. Il 75% degli uomini in America ha un orgasmo durante un rapporto sessuale, contro il 50% delle donne. Nel complesso, il 64% dei maschi ha un orgasmo regolare, contro il 32% delle femmine. Una donna su 4, invece, raggiunge l’apice quando si masturba sola. Il picco del miglior sesso della propria vita viene raggiunto per le donne all’età di 26 anni. Per gli uomini all’età di 32.

Al primo posto di chi è maggiormente soddisfatto a livello sessuale troviamo la Svizzera. Medaglia d’argento per la Spagna e bronzo per l’Italia. Segue il Brasile, la Grecia, l’Olanda e il Messico. All’ultimo posto scopriamo la Cina. Quindi per essere felici non bisogna necessariamente fare solo sesso. Happify consiglia di avviare il “processo S.T.A.G.E.”, acronimo in inglese di 5 abitudini: Savor (assaporare), Thank (ringraziare), Aspire (aspirare), Give (donare) e Empathize (empatizzare). Pronti a vivere “The Happify Experience”?