Bellezza maschile: 5 errori comuni da evitare

Bellezza maschile: quanto ne sanno davvero gli uomini? La loro beauty routine, spesso, viene effettuata con grande distrazione. Il rischio è quello di andare a compromettere la propria immagine. Nella maggior parte dei casi, al di là di semplici gesti come lavarsi i denti o fare la doccia, si commettono piccoli errori che si potrebbero evitare. Prendersi cura di pelle e capelli richiede infatti qualche attenzione in più.

Bellezza maschile: il vademecum

Per avere un’idea su quelli che sono gli sbagli più comuni tra gli uomini, il team del Business Insider si è rivolto all’editor di Birchbox Man, ovvero Nathaniel Nagy, chiedendo lui di fare luce su quelli che, a suo avviso, sono i gesti da evitare. Ecco svelate le cattive abitudini più diffuse con tanto di relativi consigli per ovviare al problema.

Fare lo shampoo tutti i giorni

Lavare i capelli troppo spesso non è una buona abitudine. Può infatti portare il corpo a una produzione eccessiva di sebo. Limitare lo shampoo a 2-3 volte a settimana sarebbe ideale. Nei restanti giorni, qualora si sentisse il bisogno di dargli una rinfrescata, si potrebbero sciacquare semplicemente con dell’acqua. O magari applicare uno shampoo secco per assorbire il sebo e opacizzare i capelli. L’effetto pulito è assicurato.

Andare a letto senza lavarsi il viso

Olio, sporcizia e batteri si accumulano sul viso durante l’arco della giornata. Non rimuovere lo smog dal viso può danneggiare la pelle. Basterebbe lavarlo con un detergente delicato, senza sapone, ogni mattina e sera. Se si utilizza una crema da notte, il lavaggio serale aiuterà a farla penetrare in maniera più efficace.

Utilizzare una crema idratante senza SPF

La protezione solare non è da prendere in considerazione solo in spiaggia. Per aiutare a prevenire il cancro della pelle e primi segni dell’invecchiamento, sarebbe meglio applicare una crema idratante contenente una discreto SPF (Sun Protection Factor) ogni volta che si esce di casa. Sarà così possibile proteggere la pelle dal sole mantenendola sana.

Gel per capelli

Non è necessario ricorrere al gel per capelli per renderli ordinati e lucenti. Anche una buona crema può assicurare lo stesso styling nonché una finitura lucida. Il risultato sarà più naturale.

Pettine low cost

Usare pettini a buon mercato può causare dei danni. Quando si parla di prodotti di scarsa fattura, spesso, presentano dei bordi frastagliati che vanno a strappare i capelli e non solo. Il rischio è quello di indebolirli riducendo il volume e aumentando la possibilità di rottura.