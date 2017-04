Il favore di Marte in bel sestile dovrebbe essere per voi proprio un toccasana, adatto a liberare un sufficiente quantitativo di energie fisiche per ritrovare grinta nelle decisioni e presenza nel rapporto di coppia, presto positivamente sollecitato da Venere, che entrerà in segno d’Acqua entro due giorni: preparatevi ad accoglierla, fatevi belli

colore: Rosso Vivo

Madonna, Hung up