Grandi pulizie in casa ai cambi di stagione

GRANDI PULIZIE E IGIENE QUOTIDIANA

Le chiamano pulizie di primavera e dunque siamo nel giusto periodo dell’anno, ma in verità è un modo per definire le grandi pulizie che si effettuano ad ogni cambio di stagione. Un’abitudine consolidata in quasi la metà degli italiani, almeno stando ad un recente sondaggio si Houzz. La piattaforma leader nell’arredamento e ristrutturazione d’interni, ha infatti condotto questa interessante indagine.

IL SONDAGGIO SULLE GRANDI PULIZIE

Il 41% degli intervistati dichiara di svolgere settimanalmente le pulizie ordinarie nella propria abitazione. Ma è nei cambi di stagione che si dedica in modo approfondito alle grandi pulizie. Il 40% concentra tutte le incombenze domestiche un giorno alla settimana, per essere libero il restante del tempo. Solo il 14% si ritaglia ogni giorno un momento per concentrarsi su una zona specifica della casa.

LE PULIZIE PIU’ ODIATE E I PRODOTTI GREEN

Tra le faccende casalinghe, quella meno sopportata è pulire il bagno, seguita dal passare l’aspirapolvere e buttare la spazzatura. Il 51% si dedica al bagno una volta alla settimana, mentre il 46% dichiara di “dare una passata” ogni giorno. Circa l’approccio green degli italiani alla pulizia, il 26% si avvale solo di detergenti amici dell’ambiente. Il 17% li trova ancora troppo cari per poterli utilizzare costantemente. E infatti il 54% ammette di comprare solo alcuni detersivi biologici.

GRANDI PULIZIE E CAMBIO DI STAGIONE

Insieme alle grandi pulizie, generalmente si fa anche il cambio di stagione. Molti infatti ne approfittano per far spazio nell’armadio ad abiti più leggeri. Il 45% degli intervistati è costretto a fare il cosiddetto “cambio degli armadi” perché non ha spazio sufficiente. Il 29% lo fa invece perché ama avere sotto mano solo i capi che utilizza. Un fortunato 17% ha un armadio talmente grande da ospitare i capi delle quattro stagioni. Il 9% dichiara infine di avere così pochi vestiti che non occorre fare nessun cambio.