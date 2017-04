Italiani allergici … all’ufficio. Soprattutto in primavera

Arriva la primavera e scoppiano le allergie. Non solo ai pollini, ma anche all’ufficio e al proprio datore di lavoro. E’ quello che emerge, tra il serio e il faceto, da un sondaggio condotto da Groupon. La scrivania, la ‘clausura’, i colleghi, il tragitto nel traffico per arrivare al lavoro: tutte sostanze altamente allergizzanti quando la bella stagione scorre serena. E le persone non se la possono godere. Italiani allergici: una condanna che grava mentre fuori splende il sole.

Italiani allergici al lavoro quando fuori fa bel tempo

Il clima è piacevole. Le giornate durano più a lungo. I bar si riempiono di tavolini all’aperto. I turisti passeggiano beati. Mentre gli italiani sono chiusi in ufficio (o in qualsiasi altro luogo di lavoro): una scena che si ripete ogni anno, e che fa storcere il naso non poco. Come una vera e propria allergia di stagione. Italiani allergici al lavoro: non è un cliché di qualche efficientissimo paese europeo, ma il risultato di un ironico sondaggio condotto da Groupon. I luoghi comuni della primavera diventano uno spunto per domandare agli italiani cosa li rende insofferenti e cosa preferirebbero fare in questo periodo dell’anno.

Emerge che 4 utenti su 10 sono sono allergici alla scrivania: se fuori c’è il sole, il posto di lavoro diventa ancora di più una prigione. Il 6% aggiunge di essere allergico anche al proprio capo. Il 21% degli italiani inoltre è insofferente al traffico, e preferisce la bicicletta durante le giornate primaverili. Molte donne si dichiarano allergiche alle ragazze che cominceranno ad indossare shorts e canotte attirando gli sguardi del proprio partner. Anche le faccende domestiche causano reazioni allergiche al 16% degli intervistati. Stare in casa col freddo è l’unica buona ragione per pulire.

Cosa significa primavera?

Per il 32% degli intervistati l’arrivo della bella stagione si associa al risveglio del fisico e alla voglia di ricominciare a fare sport. Il 27% invece lo collega al risveglio dei sensi e degli ormoni. Mentre sul terzo gradino del podio (con il 29% dei voti) c’è il ritorno alla vita mondana serale.

Cosa piace fare agli italiani in primavera? Il 35% indica le gite fuori porta, possibilmente che includano un pranzo. Segue la spa all’aperto per il 31,5%. Non manca chi vede la primavera come l’occasione per uscire a fare attività adrenaliniche come paracadutismo, rafting e bungee jumping (7,5%). Anche se il dolce far niente al parco (13,5%) vince sull’attività fisica.