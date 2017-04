La Luna in opposizione per tutto il fine settimana potrebbe rendervi meno disponibili alla socializzazione, forse con qualche riserva mentale con cui fari i conti. Mercurio in eccellente trigono vi protegge da eventuali errori di valutazione e vi farà apprezzare i piaceri dello studio approfondito, lontano da ogni superflua mondanità

colore: Pergamena

Talking Heads, This must be the place