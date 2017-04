Il turismo veneto si mette in mostra: Veneto Secrets

Veneto Secrets è la prima Guida di turismo esperienziale premium e lusso concepita per portare i moderni viaggiatori alla scoperta dei migliori luoghi del Veneto. Realtà che rappresentano un’eccellenza sia dal punto di vista dell’esperienza enogastronomica che storico-estetica e del design. Ideale, quindi, per i veri cacciatori d’esperienze. Ecco quindi ristoranti, locande, agriturismi, atelier che uniscono gusto e bellezza. Luoghi votati alla qualità con una ricercatezza del dettaglio che diventa design, inteso come insieme di particolari che creano uno stile, un’atmosfera, un insieme di valori. Prediligendo ambienti tipici del territorio, ma che sono anche di respiro internazionale.

LE ESPERIENZE DI VENETO SECRETS

La terrazza più bella di Venezia, gli artigiani più contesi dai fashion brand, le cantine segrete e le fattorie rustic-chic. Queste sono solo alcune delle esperienze uniche raccontate in Veneto Secrets. Per la prima volta in una guida viene valutata la qualità “estetica”, oltre a quella eno-gastronomica e artistica. Ne viene dunque evidenziata l’unicità e il fatto che è in continuo accrescimento. Si basa su una ricerca minuziosa dei luoghi raccontati segnalati da più fonti autorevoli. Oltre che dal team editoriale di Veneto Secret che ne accerta sempre la qualità.

Le diverse esperienze sono divise in Rustico, Design, Lusso e Insolito. Sono ricercabili anche per città o tag specifici che valorizzano le tipicità del territorio. In modo tale che l’utente possa ricercare ciò più idoneo alle proprie esigenze. La Guida non è legata a logiche commerciali. Ma si basa esclusivamente su criteri di selezione meritocratici. Prevedendo cosi la creazione di un network di eccellenza B2B in grado di supportare la filiera del turismo premium attraverso un modello di business innovativo che verrà lanciato nell’estate del 2017.

VENETO SECRETS: IL TEAM

Responsabile Editoriale della Guida è Lavinia Colonna Preti, Art Director con una ventennale esperienza nel campo della comunicazione dei beni di lusso. Insieme a due soci provenienti dal mondo dell’hospitality ha avuto l’intuizione di colmare un gap del mercato legato alla promozione del Veneto presso un turismo giovane di alta fascia. Commenta che, ad oggi, sono circa 100 le esperienze già recensite nel portale. Si andrà a ricercare capillarmente tutte le eccellenze della Regione per arrivare a presentare in 3 anni un’offerta turistica completa. Con particolare focus sulle “chicche” legate all’enogastronomia e all’artigianalità artistica, settori che rappresentano il DNA storico di questo straordinario territorio.