Venere si piazza in splendido trigono rifornendovi di ulteriori dosi di fascino e aprendovi all’amore, oggi particolarmente romantico e coinvolgente anche per via della Luna in segno d’Acqua. Sul fronte del cuore quindi tutto bene! L’opposizione congiunta di Marte e Mercurio fa pensare ad una battuta d’arresto con le questioni di lavoro

colore: Rosso di Cuori

Ed Sheehan, Shape of you