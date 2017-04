Arte della conversazione: cosa è meglio non fare

L’arte della conversazione è una vera e propria disciplina. Risultare persone gradevoli con cui dialogare dipende da molti fattori individuali, ma ci sono alcuni comportamenti che ci rendono più o meno fastidiosi. Il dialogo pretende un suo ‘galateo’ per essere piacevole. Ci sono dei comportamenti che le persone proprio non reggono, e che uccidono la voglia di conversare. Senza valore scientifico o statistico, il Business Insider ha tratto dai topic di Reddit e Quora quelli che secondo gli utenti sono i comportamenti più fastidiosi durante una conversazione. Eccoli.

Arte della conversazione: evitate questi comportamenti

Guardare il telefono. Non serve il manuale del galateo per capire che guardare lo smartphone continuamente finché qualcuno ci parla è fastidiosissimo. Eppure siamo così dipendenti da notifiche e messaggi che spesso tendiamo a farlo senza nemmeno accorgercene. Evitiamo, rigorosamente. Non c’è nulla di più fastidioso. Associamo a questo anche l’indossare gli auricolari mentre si parla con qualcuno, magari togliendone uno dall’orecchio ogni tanto per dire “Scusa? Non ho sentito”.

Ego-riferire tutto. Sono due punti che gli utenti distinguono, ma si possono riassumere nello stesso punto. Quando qualcuno racconta qualcosa, è molto fastidioso: a) sentirsi dire che anche l’altro l’ha fatto e meglio; b) ego-riferire tutto, ogni aneddoto, anche se il legame con l’argomento appena esposto è minimo. Per esempio “Sono stato promosso al lavoro”. Opzione a) “Ah, si anche io, ora guadagno il triplo!” oppure “anche mia sorella, è bravissima”. Opzione b) “Come a me quella volta in cui al lavoro etc…”. Fastidiosissimo!

Interrompere costantemente. Maneggiare l’arte della conversazione significa prima di tutto lasciare spazio alle persone di esprimersi. Non servono molte altre spiegazioni.

Avere un’opinione su tutto. Non si tratta di trattenere il proprio punto di vista, ma avere opinioni non è obbligatorio se non si sa di cosa di parla.

Snocciolare nomi. Certe persone tendono a fare nomi (anche di sconosciuti) per apparire più importanti. O a ripetere il loro nel riportare conversazioni avute con altri. E’ triste, e fastidioso. E fa sembrare il racconto poco reale.

Usare un linguaggio complicato. Se non si è ad una conferenza o ad un summit di astrofisica, non occorre snocciolare termini altisonanti. Dar sfoggio della propria cultura in una conversazione qualsiasi è un comportamenti ritenuto molto, molto fastidioso. Al contrario, usare un linguaggio semplice per spiegare le cose fa apparire come più intelligenti, affermano gli utenti. Ricordatelo.