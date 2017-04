La Luna in quadratura vi riporta a momenti di nostalgia, ma non turba il senso di liberazione da ostacoli recenti che finalmente dileguano insieme alle opposizioni di stagione. Giove nel vostro segno può finalmente dispiegare i suoi splendidi effetti: novità coinvolgenti appena dietro l’angolo…

colore: Ambra

Ed Sheehan, What do you know?