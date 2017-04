Conviventi sfiduciati: 1 coppia su 6 “scoppia”

Conviventi sfiduciati: una realtà che emerge da una ricerca condotta da YouGov. Il network di siti internazionali, raccoglie opinioni dagli utenti registrati circa diversi ambiti sociali, dalla politica al commercio, dalle relazioni allo sport. In questo caso si occupa della fiducia che regna tra coppie. E mette in luce un dato interessante: i matrimoni durano più delle convivenze.

Conviventi sfiduciati: poco impegno e relazioni brevi

Una persona non sposata su 6 ammette di avere dubbi sulla fedeltà del partner. È il risultato del sondaggio condotto tra 5.000 persone in Scozia. La ricerca, commissionata da Relate, Relationships Scotland and Marriage Care, si basa sulla fiducia tra partner. Si è riscontrato che le coppie trovano la loro forza nella comunicazione e nell’impegno. Ovviamente a regnare sovrana deve essere la fiducia. Sentimento che sembra essere assente nel 15% delle coppie di conviventi intervistati.

Lo studio riporta le differenze tra coppie sposate e coppie conviventi. L’impegno pubblico e religioso consacrato dal matrimonio renderebbe gli innamorati più solidi e più impegnati a fare in modo che la relazione duri nel tempo. “Il matrimonio è solo un contratto”, si potrebbe pensare. Ma quel contratto stipulato tra due individui basterebbe a trasmettere il senso di dovere verso l’altro. YouGov riporta anche i dati sulla rottura dei rapporti. Tre volte di più rispetto alle coppie sposate. Tra gli sposati il 67% ha ammesso che la chiave di riuscita risiede nella fiducia. Il 52% nella comunicazione. E il 37% nell’impegno. Il 19% ritiene che la fedeltà sia il legante fondamentale. E infine il 12% per cui non è da trascurare l’attrazione fisica.

Coppie consolidate: a tenerle unite è la fiducia

Ecco perché si parla di “conviventi sfiduciati”. La maggior parte delle coppie di fatto ha ammesso di provare dubbi verso il partner. Dubbi sulla possibile fedeltà, sull’impegno nel tenere unita la coppia. E soprattutto sul desiderio di stare insieme “per tutta la vita”. Tenendo in considerazione coppie di età diverse, il sondaggio condotto da YouGov ha evidenziato un ulteriore aspetto della vita di coppia. Si è notato che più si andava avanti con gli anni, più aumentava la percentuale del valore dato all’impegno. Tra coppie sposate da due anni si registra il 28%. Tra quelle che stanno insieme da 15 anni, il 35% e dopo i 35 anni di matrimonio, l’importanza dell’impegno arriva al 47%.

Più lungo è il matrimonio, più alta è la percentuale di fiducia. E questo non perché diventando “grandi” si perde la paura di essere traditi. Ma solo per la consapevolezza che la ricerca dell’amore fuori dalle mura domestiche non ha valore quando si lavora uniti come una squadra. Il senso di appartenenza che deriva dal matrimonio rende “completi”, impegnati a far crescere e durare il rapporto. Ma da entrambe le parti deve esserci lo stesso dispendio di forze.

I conviventi sfiduciati danno la colpa del loro “disinteresse” ai problemi di stress, denaro e status. Come se il non essere sposati togliesse qualcosa di importante al loro amore. L’ad di Relate, Chris Sherwood ha però sottolineato che il matrimonio non deve essere un obbligo. “Siamo assolutamente convinti che il matrimonio è una scelta, e che non sia l’unico modo per avere un rapporto duraturo e impegnato”. “E’ la qualità di un rapporto che conta, con i suo alti e bassi, piuttosto che il suo status. Costruire e mantenere un forte legame è qualcosa che va al di là dell’unione da sposati”. Le coppie sposate durano più a lungo perché hanno fatto chiarezza sugli impegni e gli obiettivi futuri. L’impegno è chiaro e reciproco, ma questo può accadere anche per le coppie di fatto. Meno dubbi e più certezze fanno andare avanti qualunque legame, non solo d’amore.