Fiabe da indossare: è tempo di “La Bella e la Bestia”

C’era una volta un giovane principe trasformato in bestia da un incantesimo. A rompere la sua condanna fu però l’amore di un animo nobile, quello di Belle. Questa la trama di una delle fiabe più amate nonché della pellicola del momento, “La Bella e la Bestia”, una rivisitazione live-action del grande classico d’animazione diretto da Bill Condon che vede tra i protagonisti Emma Watson e Dan Stevens. La moda si sa, è sempre pronta a nuove collaborazioni nonché contaminazioni e, sicuramente, il legame con il cinema è forte.

Fiabe da indossare: il look delle perfette principesse

A dimostrarlo è Zuiki, brand italiano di abbigliamento che, dalle origini, ovvero dal 2003, si caratterizza per la grande versatilità e varietà delle sue proposte. Ecco che, da marzo 2017, in contemporanea con l’uscita al cinema del film, ha lanciato la nuovissima capsule collection che rende omaggio proprio a “La Bella e la Bestia“. Una favola che, come spesso accade, ha una morale in quanto intende portare alla riscoperta di valori spesso dimenticati.

Zuiki e la Bella e la Bestia

Prendendo ispirazione dalla fiaba, il brand si rivolge alle donne invitandole ad non fermarsi mai all’apparenza bensì a ricercare la vera bellezza, quella che è dentro ognuno di noi. Tutte quindi possono sentirsi la nuova Belle, donna dal carattere forte e avventuroso ma, allo stesso tempo, romantica e sognatrice.

Ebbene sì, lei ha saputo lottare per affermare la sua identità e non solo. Dato il suo nobile animo, è riuscita a percepire ciò che gli altri non hanno colto, ovvero il cuore gentile del Principe che si cela dentro la Bestia.

Come si dice “Never judge a book by its cover”. Proprio così, questo è uno dei messaggi che Zuiki intende trasmettere attraverso la sua capsule collection. T-shirt divertenti, felpe e canotte con scritte e stampe permettono di realizzare un look ora casual ora sporty-chic.

Calzedonia rende omaggio a Belle e amici

Calzedonia anche ha prestato il suo contributo vestendo tutte, grandi e piccine, con deliziose calze e leggings come quello di jeans Belle’s Friends. Come si evince dal nome, i protagonisti sono loro, i personaggi più amati del film ovvero Lumière, Tockins, Mrs. Bric e Chicco.

Swarovski, gioielli da favola

Anche gli accessori meritano le dovute attenzioni. Atelier Swarovski, infatti, invita a vivere la magia delle grandi fiabe della Disney con una collezione di gioielli da favola. Ce n’è per tutte. Dagli orecchini alle collane, dai bracciali agli anelli: ogni modello è pronto a vestire tutte le principesse dei tempi moderni.

Un esempio? Il girocollo “The Beauty and the Beast” caratterizzato da un nastro impreziosito da un bel fiore. Non è da meno il braccialetto “Chain The Beauty and the Beast” con una rosa tempestata di cristalli Swarovski incastonati a mano su una catena. Tutte possono dunque portare la magia delle fiabe nella quotidianità rendendola più romantica e stilosa.