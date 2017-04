Hobby al femminile, trionfa il cake design

Hobby al femminile: come passano il tempo libero le italiane? Questa la domanda alla quale tenta di rispondere la fotografia di FiloComunicazione Integrated PR. Che sul tema ha condotto uno studio in occasione della passata manifestazione Abilmente, La festa della creatività in programma alla fiera di Vicenza lo scorso 26 marzo. La rassegna è stata l’occasione per parlare di passioni in rosa con dati che fotografano le caratteristiche del tempo libero delle italiane. Tenendo in considerazione il target dei lavori cosiddetti manuali: dall’uncinetto al cake design.

Hobby al femminile: le passioni manuali delle italiane

Prevalentemente concentrate nella fascia di età tra i 35 e i 54 anni (58% del campione), più spesso residenti al Sud (36,9%) che nelle altre aree del paese (Nord Ovest 25,6%, Nord Est 17,74, Centro 19,6) le appassionate di uncinetto, ricamo, patchwork e altro sono al 44% diplomate e per il 37,5% in possesso di un diploma di laurea o di un titolo di studio superiore. Sono casalinghe (22%), impiegate (30%), studentesse (11,3%) o libere professioniste (5,3%).

Cake design (44,1) e home decor (37,3%) sono le attività in testa alla classifica delle preferenze. Seguono cucito creativo (32,4%), dallo stencil (19,2%), dal patchwork (15,85%) e dal tricot (12,45%).

Tra le motivazioni dei passatempi manuali, la voglia di rilassarsi al 71,6%, ricaricare le pile, per il 54% è il modo ideale per scaricare lo stress della vita quotidiana e per il 51% è una passione che contribuisce in modo determinante a trovare un equilibrio e la felicità.

Hobby al femminile: il ruolo della rete

Nella diffusione e nella crescita degli hobby al femminile, pesa il ruolo della rete. All’interno delle community si scambiano pareri, si mutano capacità e non ci si sente soprattutto sole. Tra le piattaforme più utilizzate We are Knitters, ma anche pagine Facebook e blog. Tutto all’insegna del fare rete. Con numeri davvero da capogiro. Creativemamy, la pagina Facebook aperta nel 2012 da Maria Veneziano, conta oggi 1 milione e 400mila followers. Una passione che davvero brucia l’anima.