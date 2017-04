Lo stile di Gigi Hadid al di fuori delle passerelle

Un tempo eravamo abituati a vedere le celebrità sempre eleganti, truccate, perlomeno curate. Salvo qualche ‘paparazzata’ che le coglieva nei momenti di vita quotidiana. Poi sono arrivati i social e hanno cominciato a spopolare le versioni ‘nature’ delle star (senza trucco, appena sveglie, mentre fanno palestra). Ecco che oggi conosciamo di una celebrity sia la versione curatissima che quella casual, di tutti i giorni. E nel caso di qualcuna, ci rendiamo conto che lo stile non è acqua, perché anche con la tuta o una camicia extra large riescono ad essere terribilmente cool. Prendiamo per esempio lo stile di Gigi Hadid.

La top model del momento – senza ‘rivali’ di alcun tipo ad oscurarne la fama (ci prova la sorella Bella, ma non c’è paragone) – fino a poco tempo fa era criticata per le sue forme. Ora è letteralmente osannata, non solo per la sua bellezza, ma per l’aura ‘cool’ che si porta addosso. Ovunque vada, che indossi la tuta o il camicione. I suoi outfit al di fuori delle passerelle sono costantemente sotto l’occhio dei media. E hanno dato un’impennata a quello che negli ultimi anni viene definito trend ‘sporty-chic’, grazie ad un sapiente connubio di capi sportivi, accessori raffinati, bellezza acqua e sapone e nessun timore di essere fotografata prima di passare al make-over.

Lo stile di Gigi Hadid, tra sporty-chic e acqua e sapone

Sarà che le top model quando scendono dai tacchi vertiginosi, tolgono il make-up intenso dei servizi fotografici, amano la comodità e la semplicità. Sarà che i brand sportivi oggigiorno sfornano capi tremendamente cool. Sarà che essere trendy spesso coincide con l’avere una firma di sportswear addosso. Fatto sta che lo stile di Gigi Hadid al di fuori dei grandi eventi è semplice, semplicissimo, eppure sempre impeccabile. Leggins e felpa nera, magari indossati con un cappotto lungo e uno stivaletto in stile tank girl.

Shorts di jeans e camicia a scacchi dalle reminescenze grunge. Felpa portata con un pantalone raffinato e un mocassino Gucci. Pantaloni della tuta, giacca in jeans e Doctor Martens. T-shirt giallo canarino, pantaloni sportivi, sneakers e cappotto in lana bouclé. Insomma, mixando sportswear e capi più raffinati la top model crea la sua identità estetica. Tanto che lo stile di Gigi Hadid è diventato ispirazionale per Tommy Hilfiger, che ha creato la linea (sporty-chic, ça va sans dire) TommyXGigi fatta di tute e summer dress che riprendono i motivi delle uniformi sportive.