Venere nel vostro segno e Luna in ottimo trigono portano alla luce il vostro fascino personale, le attrattive e le peculiarità più coinvolgenti emergono in voi senza forzature, con grazia naturale, capaci di far girare la testa a chiunque vogliate conquistare. Marte e Mercurio in doppio sestile vi rendono imbattibili anche al lavoro. Wow!

colore: Oro Puro

Tina Turner, Simply the best