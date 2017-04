Ricetta “veg”: vegan maki sushi con riso integrale

L’INGREDIENTE DEI MAKI – Il riso integrale è ricco di selenio che riduce il rischio di sviluppare malattie come il cancro e quelle legate al cuore e artrite. La presenza di manganese, invece, aiuta a sintetizzare i grassi del corpo e apporta benefici al sistema nervoso e riproduttivo.

L’alimento è anche ricco di antiossidanti e di fibre, per migliorare intestino e per stabilizzare i tassi di zucchero nel sangue. Aiuta a prevenire i calcoli biliari e, grazie al suo potere saziante, agevola il dimagrimento.

LA RICETTA Vegan maki sushi con riso integrale

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 250 g riso integrale di tipo Balilla o Originario. 3 o 4 fogli di alga nori, 40 ml acidulato di umeboshi, 1 cucchiaio di malto di riso o sciroppo d’agave. 1 carota, 1 cetriolo, 1 gambo di sedano, 1 falda di peperone rosso. Steli di erba cipollina, semi di sesamo tostato, maionese vegana, salsa di soia per servire.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 120 minuti

LO SVOLGIMENTO Per questo sushi speciale, iniziate sciacquando il riso. Cuocetelo per assorbimento con 750 ml d’acqua senza sale, coperto e a fuoco molto basso, fin quando l’acqua sarà asciugata e il riso cotto. Sciogliete il malto o lo sciroppo nell’acidulato di umeboshi. Condite il riso ancora caldo, poi fatelo raffreddare completamente.

Cuocete la carota intera al vapore in modo da ammorbidirla un po’. Fatela raffreddare e tagliatela per lungo a listarelle piuttosto sottili. Tagliate allo stesso modo le altre verdure che invece lascerete crude.

Sul tappetino apposito per sushi con le cuciture in verticale disponete un foglio di alga nori con le strisce in orizzontale e con la parte lucida sotto e ruvida sopra. Riempite con uno strato di riso le prime 4 strisce di alga partendo dal basso lasciandone libere 3. Se il riso si appiccica troppo alle mani, bagnatele spesso in acqua. Fate attenzione che lo strato di riso abbia uno spessore uniforme. E che copra l’alga fino alle estremità e agli angoli.

Per i maki cospargete il riso con un bel po’ di sesamo. Mettete al centro una striscia orizzontale di maionese, poi steli di erba cipollina e bastoncini di verdure. Arrotolate delicatamente il tappetino fino a formare un salsicciotto. Tagliate con una forbice l’eccesso di alga e inumidite leggermente l’estremità per farla aderire. Stringetelo bene e poi togliete il tappetino.

Con un coltellino affilato bagnato tagliate il rotolo a metà e poi ancora a metà fino a formare gli 8 pezzi di maki. Servite con salsa di soia a piacere.

LA FIRMA DELLA RICETTA

Giulia Giunta è docente in alimentazione per mamme e bambini, dallo svezzamento in poi, alla FunnyVeg Academy di Milano. Nel 2013 dà vita al blog La Mia Cucina Vegetale. Collabora per consulenze con nutrizionisti, organizza catering per eventi, scrive articoli e ricette per riviste. È autrice di A tavola con Giulia. 100 ricette sane e gustose (Novalis, 2014). Coautrice con Michela De Petris e Pietro La Monaca di Bimbo sano vegano. Guida facile per mamma e bambino (Mondadori, 2016).