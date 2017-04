Tartarugato, l’occhiale dallo stile senza tempo

Tartarugato docet. Ecco uno dei must di stagione per quel che concerne l’eyewear, un grande classico che non esce mai di scena in quanto sinonimo di eleganza d’altri tempi. L’effetto tartarugato, e leggermente maculato, è una costante che, stagione dopo stagione, torna a vivere il suo momento di gloria presentandosi in una nuova verve stilistica.

Tartarugato, l’occhiale dal sapore vintage

Sapore vintage quello che Invu ha voluto dare alla sua collezione. Abbinando qualità e design, si rivolge a tutti coloro che hanno un stile di vita attivo e asseconda le loro esigenze con modelli acetati dalle forme più disparate: si va dai modelli oversize tondi a quelli a farfalla giganti etc.

Che dire poi dei tartarugati? Hanno il pregio di regalare un tocco di classe a qualsiasi outfit: sdrammatizzano quelli molto bon ton e aggiungono personalità a uno stile minimal. A fare la differenza sono soprattutto le lenti polarizzate in quanto vanno ad assicurare all’utente un’esperienza visiva unica.

Invu, design moderno

Le lenti ultra polar di Swiss Eyewear Group, sono caratterizzate da nove strati funzionali: garantiscono un’efficienza di polarizzazione del 99%. Non solo. Eccezionale la resa dei colori così come la protezione UV 400 e la resistenza a graffi e urti.

Il mood Turtle Shell piace anche ad Hugo Boss. A vestire l’uomo moderno sono occhiali da sole dal sapore vintage in metallo con stanghette sottili rivestite in pelle, doppio ponticello e lenti rotonde. O ancora c’è la montatura in plastica rettangolare, con disegni in stile Avana, stanghette in metallo placcato e incisioni del logo in filigrana.

Carrera: l’occhiale urban style

Carrera non delude mai. Le sue montature fanno tesoro dell’heritage sportiva del marchio e l’arricchiscono con un tocco molto urban style. Chi ama il tartarugato può pensare alla linea Maverick e a Vivid, la montatura dalla forma pilot ultra-leggera con una finitura opaca.

Max Mara, un tripudio di geometrie

Max Mara gioca con le forme per sottolineare la femminilità di ogni donna. E anche la stravaganza. Le montature, spesso oversize, sono ora tonde ora squadrate e hanno un design avanguardistico.

Non sono da meno gli occhiali Smith, uno dei marchi leader nella produzione di maschere e caschi da sci e occhiali da sole e da vista. Per tutti gli animi fashion oriented c’è Comstock che, con il suo stile audace, permette di fare scintille. Il modello, unisex, è disponibile in diverse colorazioni. A cambiare veste, infatti, sono tanto le lenti quando la montatura.

Realizzato in materiale ecologico Evolve, l’occhiale vanta lenti polarizzate ChromaPop pronte a regalare grandi benefici visivi oltre a una notevole resistenza agli urti.