Espresso tonic: il trend dei cocktail esplode sui social

Un Espresso Tonic: non si ordina, ma si costruisce. Il caffè è da sempre ingrediente di dolci, bevande e piatti gourmet. E ora entra anche nei drink. L’ultimo trend in fatto di cocktail spopola su Instagram e si diffonde a macchia d’olio in varie parti del globo.

Espresso tonic: il cocktail che conquista il mondo

Sui social network è già protagonista di tarde colazioni e aperitivi. Attraverso le foto postate si viaggia tra Usa e Australia, dall’Europa fino a Tokyo. L’Espresso Tonic ha come ingredienti principali l’arabica e l’acqua tonica. Un nuovo modo di gustare la bevanda più amata. E forse un nuovo drink che sappia tonificare con gusto.

Tra hashtag in cui dominano le parole “espresso” e “caffè”, lo scorrere di immagini sul drink da “costruire” sono innumerevoli. C’è chi lo preferisce di mattina: #morningespressotonic. Chi lo gradisce nel pomeriggio: #coffeetonic. I post si susseguono incontrando i più svariati ingredienti. Troviamo le toniche di tutti i tipi e di vari paesi, i caffè americani, l’espresso italiano… ma chi ha bisogno di essere originale aggiunge anche limone (magari dopo una sbronza serale) o rosmarino.

Espresso tonic: dentro e fuori casa

E che l’Espresso Tonic sia preparato con moka o macchina da caffè non importa. Il drink si fa a casa. O al bar, ogni volta che si desidera eleggere l’arabica a dignitoso cocktail. Le foto documentano la diffusione del long drink anche nei menu dei locali. Vienna, Perth, Tokyo o Londra. I tariffari lo annoverano tra le bevande da consumare la sera, ma anche al pomeriggio. E ne inventano di versioni allettanti. Con frutta fresca, agrumi, erbe aromatiche o cetriolo.

Le versioni sono tante. Ma per provare bisognerebbe mettere in conto che l’adorato caffè, abbinato alla tonica, potrebbe lasciare interdetti. I frequentatori dei social assicurano che dopo il primo sorso, il gusto è davvero inebriante. Provare per credere. Magari cominciando a casa.