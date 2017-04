Il corsetto: è tornato di moda, ma come si porta?

Un tempo era un’immancabile parte dell’abbigliamento femminile. Evoca l’età barocca e vittoriana, le costrizioni stilistiche a cui soggiacevano le donne, ma anche i ‘facili costumi’ e le provocazioni d’epoca. Il corsetto fino ai primi anni del ‘900 faceva parte del guardaroba femminile, allacciato in modo così stretto da provocare svenimenti. In epoche più recenti è stato usato principalmente come emblema di erotismo e di sensualità. Oggi è tornato a far capolino in passerella. Portato però in una modalità tutta nuova, libera e ‘divertente’. Ecco come si porta il corsetto del 2017.

Primavera 2017: ritorna il corsetto

Il corsetto oggi si può portare in vita come fosse una cintura, se si tratta di un modello di stoffa, non troppo alto e leggero. Un modo di sottolineare i fianchi, perfetto per accompagnare un abito o una camicia piuttosto larghi. La camicia è l’abbinamento che spesso viene scelto in abbinamento a corsetti in pelle o simil pelle, per un effetto provocatorio quel tanto che basta a smorzare la serietà di un look semplice e raffinato. Ma ce ne sono anche di elaborati, magari con volant, o realizzati in tessuti arricciati. Questi corsetti si possono portare con capi (parliamo specialmente di abiti) casual ai quali si vuole dare un tono trendy. O con giacche importanti.

Su Asos uno dei corsetti più venduti è semplicemente una ‘gabbia’. Ovvero l’intelaiatura con le stecche che di solito viene coperta dal tessuto. In questo caso, che abbraccia un capo semplice come una camicetta. Per un effetto contrastante, il corsetto si può allungare ed accompagnare a jeans e maglia: un outfit eccentrico, ma assolutamente ‘in’. Può apparire bizzarro, ma anche l’abbinamento corsetto e jumpsuit si è visto nello streetstyle delle sfilate. Forse più azzardato, ma di sicuro effetto. Una cosa è certa: portare il corsetto con una longuette per esaltare il vitino da vespa, alla Dita von Teese per intenderci, non è la modalità del 2017. Oggi il corsetto perde la sua seriosa aria sexy e diventa un accessorio da tutti i giorni, più facile da portare. Pur essendo allo stesso tempo un vezzo originale.