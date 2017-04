Il design incontra le calzature. A Brera

Il quartiere di Brera è uno dei punti caldi del Fuorisalone di Milano. Cuore pulsante della design week tra installazioni e arte, ospita numerosi eventi in cui le eccellenze e la creatività si fondono. Come, ad esempio, quando il design incontra le calzature. La settimana del Salone del Mobile si fa testimone della versatilità, e dei frutti che danno le collaborazioni tra brand (in questo caso di scarpe) e creatività.

Il design incontra le scarpe

Accade quindi che D.A.T.E., brand tutto italiano (nato a Firenze nel 2006) tra i più interessanti nel mondo delle sneaker, apra le porte del proprio flgship store agli eventi del Salone. Una location dal concept minimalista nel cuore di Brera, caratterizzata da cemento, granito, specchi, si presta a fare da scenario alle sedute di design. Quelle realizzate per Saintluc da Joran Briand e Philippe Nigro. Sedute accanto a scarpe, naturalmente. Le sneakers della collezione primavera estate affiancheranno, come vere opere di design, le sedie con cui condividono la cifra stilistica. Linee essenziali, materiali ricercati, dettagli studiati nel minimo particolare, e manifattura artigianale. Saintluc è una proposta nuova nel panorama del complemento d’arredo, il cui DNA è fatto di ricerca tecnologica fusa con il know-how artigianale. Senza dimenticare l’ecosostenibilità. Design francese e marchio italiano.

Calzature, arte e design

Sempre in Fuorisalone e sempre a Brera, il marchio di calzature Melissa partecipa presentando due giovani artiste italiane. Melissa Fem.In.Ine Collective è l’evento che permette ai visitatori di interagire con le installazioni di Chiara Dynys e Francesca Pasquali. Opere immersive, che fondono design, arte, architettura e moda, che sorgono in una galleria di stile industriale. E parlano di un team tutto al femminile capace di fondere creatività e competenze. Melissa è noto per le sue scarpe in PVC, profumate, cruelty-free e riciclabili. E per le sue collaborazioni eccellenti con i brand di moda (Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jeremy Scott, tra gli altri). La produzione è il più possibile sostenibile. Efficienza al 100%, zero sprechi, materiali di riciclo, e altissima attenzione alle condizioni dei lavoratori.