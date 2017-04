Mangiare soli per non ingrassare: lo studio

Mangiare soli, spesso, può risultare triste. Stare a tavola in compagnia è uno dei modi migliori per socializzare. Il cibo è infatti una sorta di collante che porta a stare insieme. Ma non solo. A quanto pare il suo peso si avvertirebbe anche sulla bilancia.

Mangiare soli: la soluzione per non prendere peso

A lanciare l’allarme è stato uno studio americano condotto dall’American Heart Association che, dopo aver imposto un regime dietetico a 150 persone, le ha monitorate per un anno intero. Gli esperti hanno dunque evidenziato che, fare un strappo alla regola, è piuttosto frequente. Accade quando ci si ritrova in compagnia di amici o al ristorante. In tali occasioni il 60% dei partecipanti ha rivelato di mangiare più del dovuto. Ecco dunque che i buoni propositi vengono meno.

La percentuale scende al 30% se il pasto viene consumato in macchina che, a quanto pare, sarebbe il luogo più sicuro. Non ci sono infatti distrazioni. In ufficio, invece, il rischio sale al 40%. Vuoi la noia davanti al pc, vuoi la festa della collega o gli avanzi del weekend e, in un attimo, ecco che il danno è fatto.

Sarebbe bene dunque, per tentare di salvaguardare la propria linea, declinare ogni invito ad aperitivi etc.? Al fine di rispondere al quesito, il magazine Madame le Figaro ha chiamato in causa degli esperti che hanno fatto luce su quelle che sono le tentazioni più comuni.

L’influenza del gruppo

Secondo la dietologa gourmande Ariane Grumbach, per le persone facilmente influenzabili, o quelle prive di motivazione, è molto difficile rifiutare un dessert quando il resto dei commensali lo ordina. Il motivo? Spesso non si vuole fare la parte di quella che sta a dieta. Che si tratti di un brunch in famiglia o di una colazione di lavoro, quando si è in compagnia si tende ad ascoltarsi meno. Secondo l’endocrinologo Michel Lecerf dell’Institut Pasteur di Lille, è complicato imporre il proprio stile alimentare dietetico. Soprattutto quando gli amici sono proiettati a pasti decisamente più sostanziosi.

Piatto vuoto: quando diventa un dovere

Quante volte, a tavola, i genitori ci hanno insegnato a non lasciare la roba nel piatto nonostante il senso di sazietà? “Al ristorante, visto che il cibo si paga, bisogna approfittarne e finire tutto” – ha dichiarato la Grumbach. Quando si mangia in casa altrui, per paura di ferire un’amica o un parente, si tende a fare piazza pulita. “Quando siamo concentrati sull’ambiente in cui si consuma il pasto, spesso non si avverte il momento in cui è ora di dire basta” – precisa l’esperta.