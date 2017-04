Pulizia del microonde: un metodo semplice ed efficace

Olio di gomito e costosi detergenti specifici non sono necessari per una pulizia del microonde efficace ed accurata

PULIZIA DEL MICROONDE

Una corretta e costante pulizia del microonde è fondamentale per l’igiene della cucina. Che sia utilizzato per riscaldare o per cucinare gli alimenti, poco importa. Come tutti gli elettrodomestici che entrano a contatto con i cibi, va pulito costantemente e con cura. Nelle abitudini moderne, inoltre, c’è da sottolineare che il forno a microonde ha preso sempre più piede. Tanto da essere utilizzato da molti quotidianamente, anche più dei fornelli e del forno tradizionale. Il suo stato d’igiene diventa dunque ancora più importante.

PULIZIA DEL MICROONDE: PARTI REMOVIBILI

Solitamente il microonde è dotato di un piatto interno e una griglietta metallica removibili. Questi due elementi sono semplici da pulire. Il piatto può anche essere inserito in lavastoviglie mentre la griglietta si può pulire con una spugna e lo sgrassatore. Se lo sporco è incrostato ci si può anche aiutare con una retina. Ricordiamoci poi di risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno morbido.

PULIZIA DEL MICROONDE: INTERNO DEL FORNO

La parte interna del microonde è spesso sporcata da residui di cibo, unta e grassa. Alcune volte questi residui danno origine ad incrostazioni dure da mandare via anche con prodotti specifici. Costosi detergenti e olio di gomito possono dare un ottimo risultato, ma perché affaticarsi e spendere tanto? Già tempo fa vi avevamo parlato di metodi naturali per pulire la casa. Eccovi allora un piccolo trucco anche per il microonde.

Basterà inserire una ciotola con acqua aceto e una fettina di limone nel forno. Accendiamo e portiamo ad ebollizione. Lasciamo evaporare il calore per 5/10 minuti in modo da sciogliere tutti i residui di cibo. Apriamo lo sportello e finiamo di pulire con un panno da cucina che risciacqueremo e passeremo più volte.

SPORTELLO ED ESTERNO DEL MICROONDE

Per completare la pulizia del microonde non dimenticate infine, lo sportello e la parte esterna. Possiamo usare sempre una miscela di acqua calda limone ed aceto, da passare un panno morbido. Infine asciugare per bene, evitando di lasciare residui ed aloni specialmente sulla parte frontale.