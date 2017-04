La Luna in bel trigono in segno di Fuoco vi apre a belle opportunità di contatto, favorite anche da una stabile ed eccellente posizione di Giove. Sembrano proprio finiti i tempi delle restrizioni saturnine, mentre potete aprirvi a nuove determinazioni in ambito professionale. Anche il cuore è disponibile…

colore: Petrolio

Depeche Mode, Personal Jesus