Valentina Carnelutti, bianco e nero docet

Valentina Carnelutti è una donna dai mille talenti. Attrice, regista e doppiatrice allo stesso tempo. La bravura è probabilmente nel suo Dna. Deve averla ereditata dal padre, Francesco Carnelutti, anche lui attore e doppiatore.

Nella vita si è confrontata tanto con la musica quanto con la danza, il cinema, la tv e il teatro facendosi notare per la sua ecletticità. In molti la ricordano nelle pellicole “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì o ancora per aver vestito i panni di Veronica Colombo nella nota serie televisiva italiana “Squadra Antimafia”, ruoli che l’hanno portata a lavorare con quelli che vengono definiti i pilastri del cinema italiano.

Valentina Carnelutti ai David di Donatello

Oltre alla bravura la Carnelutti spicca per lo stile. A dare prova del suo animo poliedrico è stata la cerimonia di presentazione dei candidati della 61esima edizione dei David di Donatello. Il suo nome infatti, era nella lista dei talenti. Con l’interpretazione di Fiamma in “La pazza gioia”, pellicola diretta da Paolo Virzì, si è fatta notare. Durante la cerimonia tenutasi al Quirinale, l’interprete ha ricevuto la nomina come miglior attrice non protagonista. “É una grande sorpresa per me questa candidatura e mi riempie di gioia. Pazza.” – si legge sul suo sito personale.

Black&white by Manila Grace

Per l’occasione l’attrice ha puntato sull’eleganza, e allo stesso tempo sulla sobrietà. Quella del black&white. Che sia inverno, primavera o estate poco importa. L’accoppiata è sempre vincente. Questi due colori, nonostante siano l’uno l’opposto dell’altro, sono un passe-partout quando ci si deve misurare con eventi formali in cui essere discrete ma raffinate è un must. A dimostrarlo il sofisticato abito nero con profili bianchi della collezione Primavera/Estate 2017 Manila Grace, firmata dal Direttore Creativo Alessia Santi. A caratterizzarlo un scollatura a “v” appena accennata con tanto di spacchi laterali. Quel che basta per esaltare la sua femminilità. Décolletté docet. Un bel tacco a spillo completa l’outfit slanciando la figura.

Tutte coloro che si sentono in linea con la filosofia del brand, che si rivolge a una donna libera e dinamica, possono trovare soluzioni dallo stile unico che, lungi dall’essere appariscenti, permettono di valorizzare il proprio fisico. Ogni donna ha il diritto di sentirsi a suo agio senza mai rinunciare all’esclusività. Tanto nei dettagli quanto nei materiali.