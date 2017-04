L’opposizione di Venere può riportarvi a vecchie questioni di cuore con spirito nuovo. Potrete analizzare in una diversa prospettiva le esperienze del passato e, con Mercurio e Marte in doppio trigono, saprete come fare tesoro del vostro vissuto sentimentale. Al lavoro siete imbattibili

colore: Pergamena

Mina, La voce del silenzio