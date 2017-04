Un bel trigono di Luna conferisce forza d’animo e spirito generoso alla vostra giornata. Non dovrebbero mancare le giuste risorse fisiche per affrontare gli impegni, mentre le questioni di cuore sembrano in fase di sospensione, per alcuni spiazzante: verso la fine del mese riprenderanno quota

colore: Bianco Dorato

Neil Young, Heart of gold