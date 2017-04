Dieta perfetta con i più efficaci “cibi cosmetici”

Mangiare fa bene. Lo dicono anche gli esperti. Purché, naturalmente, si scelgano i cibi giusti. Consumati regolarmente, infatti, alcuni alimenti si rivelano davvero preziosi per il nostro organismo. Talmente preziosi da poter quasi essere definiti dei “cosmetici” naturali e commestibili. Il Daily Mail ne ha fornito un elenco dettagliato. Suddividendoli in base alle parti del corpo a cui arrecano i maggiori benefici. In questo modo sarà sempre più semplice apparire più giovani e belli senza dover compiere troppi sacrifici. Basta seguire una dieta perfetta e mirata, a base di prodotti dalle proprietà salutari. Ecco dunque quali sono gli alimenti in grado di trasformarsi in gustosi elisir di bellezza.

Dieta perfetta. I cibi che fanno bene ai capelli

Secchi, sfibrati, opachi. I capelli possono trasformarsi in un vero incubo quando non sono assolutamente perfetti. Per migliorarne la salute e l’aspetto si possono utilizzare prodotti specifici. Si può ricorrere ai rimedi della nonna. Oppure si può scegliere di seguire una dieta ad hoc che preveda il consumo di alimenti “strategici”. Alimenti come il formaggio ed il pollo ad esempio, ricchi di proteine che ne favoriscono la crescita. Per rinforzare e rendere più consistenti i capelli deboli, invece, bisogna consumare cibi ricchi di zinco, come le ostriche. Per donare brillantezza e salute, il salmone, ricco di acidi grassi Omega-3, è un vero toccasana. Per nutrire ed idratare la cute, nella propria dieta non dovrebbero mai mancare alimenti ricchi di vitamine, ferro e betacarotene. Come gli spinaci, il cui consumo rende la cute più sana e i capelli meno soggetti a spezzarsi.

Cosa mangiare per avere una pelle perfetta

Non è sempre semplice avere una pelle liscia, morbida e priva di imperfezioni. Una corretta alimentazione può, però, incrementare gli effetti di creme e cosmetici. Introducendo i fagioli di soia nella propria dieta, ad esempio, si potranno ridurre le macchie sulla cute e donare tono e luminosità. Anche i fagioli offrono un valido aiuto per alleviare imperfezioni come macchie scure ed acne. Ricco di grassi benefici, l’avocado vanta un elevato potere idratante e protegge la pelle dai danni causati dal sole.

Oltre ad essere irresistibilmente cremoso e delizioso, lo yogurt greco è anche un vero e proprio elisir di bellezza. Il suo consumo, infatti, contribuisce a rassodare la pelle e a renderla più resistente alle rughe. Utilizzato per condire il cibo o applicato direttamente sulle zone da trattare, anche l’olio d’oliva è un autentico toccasana. Gli antiossidanti e le proprietà lenitive lo rendono particolarmente efficace in caso di gonfiore e infiammazione.

I cibi che donano un sorriso smagliante

Il sorriso è un’arma portentosa. Ma per sfoderarne uno davvero smagliante è necessario dedicarsi alla cura dei denti. Per farlo, oltre ad una corretta igiene orale, potrebbe essere d’aiuto seguire una dieta specifica. Una dieta ricca di tè verde ad esempio. Il benefico infuso, infatti, riduce la placca la concentrazione di batteri ed il livello di acidità della saliva. Con il suo elevato contenuto di calcio il formaggio contribuisce a rendere i denti più forti. Riequilibra, inoltre, il ph della bocca limitandone la caduta. Gli anacardi vantano proprietà simili, così come il sedano che richiede di essere masticato a lungo. Questo provoca un aumento della salivazione che contrasta la proliferazione di batteri che favoriscono la caduta. Per mostrare denti bianchissimi, infine, via libera alle fragole.

La dieta perfetta per le unghie

Mani belle e curate sono un importante biglietto da visita. Introdurre nella propria dieta perfetta degli alimenti specifici potrebbe aiutare a sfoggiare unghie sane, lunghe e forti. Per chi deve combattere quotidianamente con unghie fragili e secche, la soluzione è lo sgombro. Questo pesce, ricco di acidi grassi essenziali, le nutre e le idrata. Per renderle più forti e favorirne la crescita occorre, invece, rivolgersi ad ingredienti ricchi di sostanze nutritive come magnesio, ferro, calcio e zinco. Da provare, in questo caso, i semi di zucca, quelli di chia, il cacao ed i broccoli.