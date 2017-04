Diventare mamma: qual è l’età migliore?

Ora che i figli si fanno in età sempre più matura, si moltiplicano gli studi in relazione a questo cambiamento che, naturalmente, influisce sulla società intera. E per quanto dal punto di vista biologico l’età ideale per diventare mamma rimanga quella tra i 20 e i 35 anni, emergono dati che suggeriscono un aspetto del tutto nuovo. Cioè che la predisposizione biologica potrebbe non coincidere, almeno oggigiorno, con quella mentale, emotiva, intellettuale. In pratica diventare mamme a 20 anni è più facile per il fisico. Ma per crescere un figlio in modo equilibrato, è più utile aspettare i 35 e oltre.

L’età ideale per diventare mamma

Lo studio proviene dall’Università di Aarhus, Danimarca (fonte). Non si concentrava sul tema ‘età migliore per diventare mamma’, ma piuttosto sui metodi educativi e lo sviluppo socio emotivo dei bambini con madri di diverse età. Quindi, potremmo dire, l’età ideale per crescere un figlio, non solo per farlo. Dai 33-35 in avanti, sembra essere la risposta. Lo studio ha coinvolto 4,741 madri danesi di diverse età. In Danimarca l’età media per fare un figlio è 31 anni, ma negli ultimi vent’anni le mamme over 40 sono quintuplicate. L’età più matura delle madri è stata associata, secondo lo studio, a minori difficoltà comportamentali, sociali ed emozionali nei bimbi. Specialmente in quelli tra i 7 e gli 11 anni.

Perché?

Sempre secondo questo studio, interverrebbero diversi fattori sulla capacità delle mamme più grandi nel crescere un figlio sereno. Le donne che hanno superato i 33-35 sono infatti più equilibrate, sicure dal punto di vista finanziario, più mature nelle relazioni. Ecco che il loro metodo educativo è più flessibile, meno autoritario, assolutamente meno punitivo. Sono più pazienti, e riescono a trasmettere la disciplina senza imporla. Questo si percepisce in particolar modo nei bimbi tra i 7 e gli 11 anni. Mentre, afferma lo studio, con i 15enni non si è rilevata una grande differenza in base all’età delle mamme.

Non è l’unico studio a sostenere i benefici dell’avere una mamma over 35. Secondo alcuni, fare figli a quest’età fa bene alla donna stessa. Secondo altri i bambini hanno addirittura maggiore sviluppo cognitivo.