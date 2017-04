Evan Rachel Wood, una donna con i pantaloni

Evan Rachel Wood, nota attrice statunitense, è una figlia d’arte. Ha seguito, professionalmente parlando, le orme dei suoi genitori. Il padre è Ira David Wood III e sua madre Sara Lynn Moore ed entrambi sono attori. La sua non deve essere stata un’infanzia facile. Stando infatti a quanto ha raccontato in una lettera inviata al magazine americano Rolling Stones, quando era solo un’adolescente ha subito abusi fisici, psichici e sessuali. Non una volta ma ben due.

Evan Rachel Wood, una vita tra drammi e successi

Nonostante il rifiuto ricevuto in tenera età, quando si era proposta per vestire i panni di Claudia in “Intervista con il vampiro”, la sua carriera è riuscita a decollare. Tutto è partito dal mondo della tv con “American Gothic”, “Profiler”, “CSI: Crime Scene”. Un amore che non ha dimenticato. Il suo nome è infatti tra quello dei personaggi di “Westworld“, l’amatissima serie della HBO. Il debutto sul grande schermo non si è fatto poi attendere. Ha infatti recitato in pellicole come “Thirteen – Tredici anni“, “Litigi d’amore”, “Basta che funzioni“, “Le Idi di Marzo” e tanti altri film.

In molti la conoscono per le questioni sentimentali che l’hanno resa protagonista. Ebbene sì, è stata legata a Marilyn Manson e all’attore Jamie Bell con cui si è sposata, ma anche separata, dopo aver dato alla luce un figlio. Nel 2011 ha poi deciso di fare outing dichiarando pubblicamente la sua bisessualità: la Wood ha fatto tesoro della sua esperienza invitando chiunque a non vergognarsi a esternare la propria identità nonché i sentimenti.

L’ex gothic girl in versione fashion

La sua vita si potrebbe definire divisa in fasi. Anche per quanto riguarda il look. Superato il momento gothic, fatto di capelli corti e mise ricche di bustier, Evan Rachel Wood ha riscoperto un altro lato della sua femminilità. Decisamente più fashion e meno dark. Il taglio rimane corto ma le mise si fanno più raffinate. Basta guardare l’outfit scelto per il PaleyFest, tenutosi a Los Angeles lo scorso 25 marzo 2017, per avere un’idea.

Capello corto e outfit by Roberto Cavalli

Per l’occasione l’attrice ha indossato un completo composto da giacca e pantalone in crepe di lana con dettagli in argento e camicia in chiffon di seta stampa leopardo. Il tutto della collezione Roberto Cavalli Fall/Winter 2017-18. Al fine di non scordare le origini, un tocco rock lo portano le scarpe. Bellissime le pumps in velluto firmate Le Silla. A completare l’outfit una clutch di pelle, anch’essa nera, by Mugler.