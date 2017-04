Gioielli e design, un incontro prezioso

Al Salone del Mobile 2017 si fa largo la creatività più preziosa. Collaborazioni tra mondo dei gioielli e design luccicano fra le boutique del centro di Milano in occasione della design week. Un incontro prestigioso, che, aggiungendo un pizzico di arte, arricchisce il fitto programma di eventi con i bagliori dell’oro e delle pietre.

Gioielli e design: Cartier al Salone del Mobile

Cartier ha scelto i giorni del Salone del Mobile per presentare le nuove creazioni. ‘When the ordinary becomes precious‘, è un’esposizione di design che ha per protagoniste Juste un Clou ed Ecrou de Cartier, le due novità di gioielleria. Cartier offre ai visitatori una installazione-evento presso il Garage Sanremo, una reinterpretazione in chiave preziosa degli strumenti di uso quotidiano. ‘Cartier Precious Garage‘, è stata allestita dall’artista portoricano Desi Santiago ed ha come tema la collusione meccanica e formale di due universi. Il garage e la gioielleria. Una vettura il cui carburante è oro. Un edificio grezzo che fa da scrigno ad un gioiello. Attrezzature da officina che diventano portagioie.

Tiffany, l’arte e il design

In occasione della settimana del design milanese, Tiffany & Co. porta a Milano le installazioni degli artisti con cui collabora in quanto sponsor della Biennale del Whitney Museum di New York. La celebre maison collabora con 5 degli artisti partecipanti alla biennale, i quali hanno dato vita a preziosi oggetti d’arte e gioielli assieme agli artigiani del brand. Le creazioni di Ajay Kurian, Carrie Moyer, Shara Hughes, Raúl de Nieves e Harold Mendez, e le installazioni ideate per le vetrine dell’iconico flagship store Tiffany & Co sulla Fifth Avenue si spostano in via della Spiga in occasione del Salone.

Design meets jewelry: Aldo Cibic e Marco Bicego

Altro importante sodalizio tra gioielli e design è quello siglato da Aldo Cibic e Marco Bicego. L’architetto e il designer di gioielli hanno dato vita ad una collaborazione ad hoc per il Fuorisalone. Sempre in via della Spiga, nella boutique di Marco Biciego è possibile osservare le opere di Cibic che esaltano la collezione di gioielli. Una mise en place di Cibic, Table Joy, usa caraffe, vasi e alzate come palcoscenico per i preziosi. Elementi d’arredo che giocano con i gioielli con ironia, portando in scena elementi animali o creature marine. Tra installazioni e creazioni di design, come Pocket Landscape, in cui la natura è al centro. Ed Happy Carpet, tappeti capaci di suggerire vari livelli di interpretazione.