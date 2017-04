La Luna nel vostro segno per tutta la giornata conferisce passione in ciò che fate e aumenta le possibilità di successo personale. Mercurio e Marte in quadratura di sottofondo non facilitano il libero fluire delle idee e si possono rivelare stancanti, a causa degli ostacoli che, improvvisi, si manifestano. Resistete!

colore: Argento

Jackson Browne, The pretender