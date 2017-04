Starnutire: ecco come fare quando non si riesce

Il naso pizzica ma niente, lo starnuto si fa desiderare. Per liberarsi da quel senso di fastidio basta forzarlo ricorrendo agli stimoli giusti. Ecco come fare

In estate o in inverno capita a chiunque di starnutire. E ovunque. Cosa succede? Si tratta di un riflesso automatico, un meccanismo di difesa che si attiva quando polvere, virus, batteri e altri intrusi rimangono intrappolati nei passaggi nasali ostruendoli. L’organismo risponde tentando di espellere il nemico buttando fuori, con forza, l’aria dai polmoni. Il muco fuoriesce sotto forma di tante goccioline che, a quanto pare, se non frenate, hanno un raggio d’azione di circa 4/5 metri.

Quante volte capita di sentire quel fastidioso prurito al naso che si protrae per qualche secondo? Quello che viene definito il “quasi starnuto” provoca un formicolio ma poi niente più. “Se la sensazione di starnutire scompare, molto probabilmente significa che l’irritazione è passata così” – ha rivelato al New York Daily News il dottor William Reisacher, direttore del centro Allergy presso il Dipartimento di Otorinolaringoiatra del Weill Cornell Medical College di New York.

Starnutire quando non si riesce? Ecco come fare

Su Internet, ovviamente, sito dopo sito e video dopo video, sono tanti i rimedi che suggeriscono come fare per starnutire. Su YouTube ci sono addirittura alcuni tutorial che invitano a strapparsi le sopracciglia o ancora a masticare la menta piperita. Ma di certo non sono soluzioni pratiche. Chi esce di casa con le pinzette in borsa?

Pepe nero e aria fresca: possibili rimedi

La lista dei possibili rimedi è davvero lunga. Anche uscire di casa, o semplicemente aprire la finestra e respirare una boccata d’aria fresca, potrebbe aiutare. Si prosegue poi volgendo l’attenzione alle spezie. Annusare il pepe nero di solito funziona. Basta aprire la bottiglia e il gioco è fatto.

Potere al sole con lo starnuto rifletto fotico

C’è poi da ricordare il caso in cui si è particolarmente sensibili alla luce del sole. A quanto pare una parte della popolazione, si parla di un 10-35 %, a seguito di uno stimolo luminoso starnutisce. Il fenomeno è noto come starnuto riflesso fotico o fotoptarmosi che dir si voglia.

Solleticamento del naso

Se nulla dovesse funzionare, si può fare ancora un tentativo. Si può andare a solleticare la cavità nasale con una punta di tessuto arrotolato. Va bene anche un fazzoletto. Provare per credere.