Il periodo sembra riservarvi un cielo terso e ricco di stelle amiche, non soltanto per le questioni di lavoro, ora decisamente favorevoli, ma anche per quelle del cuore, addolcite dal bel sestile di Venere. Avete grinta da vendere e pure la battuta pronta, eppure sfoderate grande dolcezza in presenza di chi amate

colore: Quarzo Rosa

Lou Reed, Satellite of love