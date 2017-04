Perché gli uomini si preoccupano degli orgasmi della partner

In tanti, in precedenza, hanno sottolineato l’egoismo dell’uomo in quanto incurante degli orgasmi della propria partner. Sottolineatura talvolta logica e giusta. Pertanto, i maschi dotati di buona volontà, hanno compreso che, per procurare piacere, avrebbero dovuto impegnarsi di più. Rinunciando a quel gap fisiologico, secondo il quale occorre concludere in fretta, per poi pulirsi.

Purtroppo, nonostante l’impegno profuso, l’orgasmo femminile non è sempre scontato. E’ chiaro, quindi, che un uomo gioisca quando riesce a compiere qualcosa di gratificante per la propria partner. Ma neanche questa attenzione è ritenuta giusta. Pare che in questo modo si sbagli. Di nuovo.

La ricerca

Sono le dottoresse Sara Chadwick e Sari van Anders a pervenire a tale conclusione. Queste hanno condotto una ricerca, pubblicata su Cosmopolitan, in cui invitano le donne a diffidare degli uomini che le portano all’estasi. Questi, secondo il loro giudizio, sono soltanto dei “collezionatori” di orgasmi femminili. Nella ricerca fanno riferimento, adducendolo come esempio, al gioco Super Mario Bros. Come l’idraulico ottiene dei punti raccogliendo monete, nello stesso modo il maschio aumenta l’esperienza in base agli orgasmi che ha fatto raggiungere.

Sugli orgasmi, le due ricercatrici aggiungono che…

Poiché l’uomo prova piacere e a volte anche eccitazione grazie all’orgasmo procurato alla donna, probabilmente, non è concentrato esclusivamente sulla propria partner. A tal punto “ruba”, da una presunta banca dei piaceri, una parte della quota che sarebbe dovuta essere esclusiva e totale della donna. Sarebbe un genio del male, insomma.