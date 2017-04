Viaggiatori: le diverse tipologie e i loro difetti

Dimmi come viaggi e ti dirò chi sei. Come le diverse personalità dei viaggiatori possono infastidire gli altri

Ci sono viaggiatori snob, viaggiatori avventurosi, viaggiatori fastidiosi. Ma anche viaggiatori spirituali che ricercano l’autenticità o i dipendenti da tecnologia. Turisti di tutto il mondo hanno deciso di prendere parte ad un forum che rivela a quale tipologia di viaggiatore si appartiene. E quale tipo di turista, invece, irrita di più.

I DIVERSI TIPI DI VIAGGIATORI

Viaggiatore in cerca di autenticità

Chi è in cerca delle esperienze più vere, quelle che mettono in diretto contatto con l’autenticità dei luoghi visitati, mal sopporta i viaggiatori snob. E quelli che non hanno sensibilità culturale. Chi va in un villaggio primitivo in Indonesia non può pretendere di avere elettricità ed acqua corrente. Altrimenti non sarebbe più un’esperienza autentica. In molti criticano anche lo scattare foto a luoghi e persone invece di condividere il momento di un’interazione significativa.

Viaggiatore So Tutto Io

Ci sono persone che sono state in tutto il mondo. Ma si lamentano che troppi luoghi sono cambiati e non vale più la pena visitarli. Viaggiando anni prima, magari verso paradisi incontaminati, e constatando quanto il turismo di massa abbia spesso rovinato tali luoghi, pensano che se non piace più a loro non debba più interessare nessun altro.

Viaggiatore che colleziona amicizie

Le persone si vantano ogni oltre modo per il numero di amicizie che hanno costruito durante i propri viaggi. Bisogna vedere, però, se la gente locale è altrettanto contenta di mantenere tale amicizia.

VIAGGIATORI E TECNOLOGIA

Viaggiatore dipendente dal digitale

Blogger e shutterbugs sono in cima alla lista di coloro che causano irritazione quando rovinano l’esperienza forzando gli altri viaggiatori a catturare il momento. In molti lamentano che la maggior parte dei dipendenti dal digitale non si guardano neanche attorno. Ma immortalano il luogo o il monumento solo come sfondo per foto e selfie.

Viaggiatore “niente in confronto a…”

Essere in un paese straniero e confrontarlo sempre con casa o con posti che si reputano migliori è particolarmente fastidioso. Un errore da evitare è mettere in relazione le diverse esperienze. Perché ognuna è a se e speciale a modo suo.

Viaggiatore che va a risparmio

C’è chi si mette l’anima in pace e sa che viaggiare costa. E chi cerca la destinazione dove mangiare e bere costa meno. C’è anche chi, una volta terminato il budget per la vacanza, è in grado di organizzarsi per proseguire. Magari inventandosi un’attività da fare al momento, tipo intrecciare bracciali sulla spiaggia. O contrattando con gli ostelli per dormire notti in più in cambio di qualche lavoretto.

Viaggiatore edonista

Sono le persone che vanno in cerca del puro divertimento, in tutte le sue forme. Spesso non importa la destinazione del viaggio quanto la garanzia che lo sballo sia assicurato.

Viaggiatore spirituale

Ci sono quelli che si professano tali. E possono stare ore a contemplare le pietre di Machu Picchu e pagare uno sciamano 100$ solo per far sventolare una piuma.