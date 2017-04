Victoria Beckham a misura di curvy. E tasche.

Una linea per taglie ‘forti’, per tutte le età e per tutte le tasche. Victoria Beckham per Target

Chi lo avrebbe mai detto? La più skinny dello show business, la più ‘posh’ delle star ha creato una collezione di moda per donne formose e a prezzi accessibili. Parliamo di Victoria Beckham e della linea che è nata grazie alla collaborazione con la catena americana Target. Il lancio ufficiale avverrà il 9 aprile, ma già se ne parla con favore. L’ex pop star è oggi una stilista affermata, e il suo show alla New York Fashion week è uno dei più attesi.

Victoria collabora con Target

Non è la prima volta che una catena di abbigliamento low cost collabora con un brand di moda che ha un posizionamento di mercato di alto livello. Ma gli store di Target hanno fatto di più, collaborando con Victoria Beckham. Hanno realizzato, insieme, una linea che include le taglie forti, cosa che fino a ieri sembrava letteralmente agli antipodi della cifra stilistica della ex Spice Girl. Lei è super skinny, e le collezioni di moda (peraltro, sempre più apprezzate negli anni) rispecchiano la sua presenza fisica ed estetica. Anche se c’è da sottolineare che l’ultima collezione presentata abbondava di capi oversize.

Victoria Beckham per Target è una linea di outfit che arrivano alla taglia extra large. 200 pezzi per una collezione colorata, dalle grafiche pop, con molto bianco e nero ma illuminata da bagliori arancioni. Pensati oltre che per tutte le taglie, anche per tutte le età, dai bimbi alle signore. E, non plus ultra della democrazia, per tutte le tasche. Nessuno dei capi in arrivo supera i 65 euro. Saranno disponibili negli Stati Uniti nei grandi magazzini della catena, sul sito ufficiale di Target e di Victoria Beckham. In Italia non vedremo la collezione nei negozi, ma la si potrà acquistare online.